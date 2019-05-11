



ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Adanaspor'a 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "İç sahadaki son karşılaşmamızda galibiyet alıp taraftara hediye etmek istiyorduk ancak başaramadık. Bu yüzden üzgünüz." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun son iç saha karşılaşmasını geride bıraktıklarını vurguladı.

Maçta pozisyonlara girmelerine rağmen gol bulmakta sıkıntı yaşadıklarını anlatan Çapa, şunları söyledi:

"Gol bulamayınca maçı kazanamadık. İkinci yarıda daha hareketli olmak için değişiklikler yaptık. Ancak ikinci ve üçüncü golleri yedik. İç sahadaki son karşılaşmamızda galibiyet alıp taraftara hediye etmek istiyorduk ancak başaramadık. Bu yüzden üzgünüz. Zor ve yorucu bir sezondu. Bu sezondan ders çıkarmalıyız. Bu sezon bana manevi anlamda çok şey kattı. Eskişehirspor bizim evimiz ve camiamız. Gelecekle ilgili doğru işler yapılması gerekiyor. Birlik ve beraberlik sağlanıp Eskişehirspor'un hedef belirlemesi lazım."





- Adanaspor cephesi





Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, Süper Lig'in eski iki takımının mücadele ettiğini ve iki ekibin de kötü bir sezonu geride bıraktığını dile getirdi.

Son haftalarda iyi bir performans gösteren Eskişehirspor'a karşı mücadele ettiklerini aktaran Arın, "Taraftarıyla coşkulu oynayan bir takım. Maçta golü bulduk, ondan sonra net pozisyonlar da yakaladık. Yakaladığımız pozisyonların üçünü gole çevirip maçı kazandık. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçında başarılar diliyorum. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.