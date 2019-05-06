TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Camiamız ve oyuncularımız adına kazanmak güzel. Kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Ünal Karaman, bir basın mensubunun 33. haftada sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının saatinin 19.00'da olmasının bugünkü maçta olduğu gibi tribünleri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bazen sevgi fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık noktasında insanların bizden nasıl beklentisi varsa bizim de insanlardan var. Zaman içinde gelişecek bir konu ama Beşiktaş maçından daha önemli önümüzde oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı var. Şimdiki bütün konsantrasyonumuz Konya maçına odaklı. Beşiktaş maçının daha anlamlı hale gelebilmesi için o maçta puanlara ihtiyacımız var. Her zamanki disiplin, aynı ciddiyetle çalışıp hazırlanacağız."







- Hikmet Karaman: "Oyuna tutunamadık"





İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise Ünal Karaman ve Trabzonspor'u tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Maçın başında 2-0 yenik duruma düştük. Özellikle ilk yediğimiz gol kalecimizin klasına yakışmadı. Belki pozisyonda faul değildi ama 2-0 dan sonra olağanüstü mücadele ettik. 2-1'i yakaladık, ilk yarıda 2-2'yi de yakalayabilirdik ama ikinci yarı başında nihayetinde 2-2'yi yakaladık, 30-40 saniye sonra 3. golü yedik. Bu bizim kırılma noktamızdı. Oyuna tutunamadık. Orada 5-6 dakikayı geçirebilsek belki oyunu başka bir tarafa getirebilirdik. Fazla konuşmaya gerek yok. Maçtan önce bol gollü geçeceğini düşündük, öyle de oldu."