Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "3 puanı alabilirdik. Oyuncularımın coşkusundan, mücadelesinden memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır." dedi.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivasspor'un galibiyete yakın taraf olduğunu söyledi. İlk yarı kontrollü oynadıklarını ikinci yarı ise oyun olarak daha iyi olduklarını belirten Keleş, "3 puanı alabilirdik. Oyuncularımın coşkusundan, mücadelesinden memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır. Konumumuz itibariyle puana ihtiyacımız vardı. 1 puanla yetindik." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Keleş, "Zorlandık ama galibiyete de yakındık. Acilen 3 puan daha alıp rahatlamak istiyoruz. Şimdi önümüzde 2 deplasman var. Deplasmanlarda iyi oynayan takımız. Bu mücadelemizi orada da gösterirsek rahatlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Emre Kılınç'ın A Milli Takım'dan döndükten sonra form düşüklüğü yaşadığının sorulması üzerine Keleş, "Emre bugün gayet iyiydi, bir süredir sakatlığı vardı. İğneyle oynatmaya çalışıyorduk. Emre bizim göz bebeğimiz, ona çok değer veriyoruz. Bugün çok iyi mücadele gösterdi." cevabını verdi.