Maçın ardından

KONYA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmaya ilişkin, önemli bir avantajı kaybettiklerini belirterek, "Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız olabilirdi. Ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu? Kolay değil. Zaten hiçbir şeyi de kolay elde etmiyoruz." dedi.

Terim, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor karşısına oynama ve kazanma isteğiyle çıktıklarını söyledi.

Kendi futbol anlayışlarını sahaya yansıttıklarını ifade eden Terim, şunları kaydetti:

"Rakibimizin sürpriz bir tarafı yoktu. Çok adamla kapanacaklarını biliyorduk. Ben özellikle ilk yarı birçok gol hamlemizin olduğunu düşünüyorum. Aslında bizim istediğimiz oyun hakimiyetini elde ettik. Daha net pozisyonlara girmeliydik. Hatta ikinci yarı daha çok agresif oynadık. Ama o kadar gol olmaya aday son paslar var ki... Böyle maçların sıkıntısı şudur. Rakibiniz tamamıyla sizi her yönüyle kapatmış kapatmaya gol yememeye uğraştığı bir ortamda anahtar golü erken bulmaktır ve maçı rahat götürmek için. Onda muvaffak olamadık. Ama biz daha yüksek performans göstermeliydik. Buna rağmen çok rahat kazanabilirdik. Ama muvaffak olamadık. Yapamadık. Tabii doğal olarak önemli bir avantaj yitirdik. Buradan lider dönseydik bir beraberlik hakkımız olabilirdi. Ama şimdi kalan 4 maçı kazandığımız takdirde yine değişen bir şey olmuyor. Zor mu? Kolay değil. Zaten hiçbir şeyi de kolay elde etmiyoruz. Burada tabi önemli olan oyunun kalitesi değildi. Önemli olan mücadeleydi. Çünkü zaten kapanan bir takımı açmak kolay bir şey değil. Onun için oyun kalitesinden önce mücadelenin daha yüksek seviyede olması lazımdı. Bulunan durum onları da psikolojik olarak etkilemiş olabilirdi."





- "Odak noktamız 4 maçı kazanmak"





Hiç bir maça beraberlik için çıkmadığının altını çizen Terim, kaybedilen puanın hiçbir zaman avantaj olmadığını ifade ederek, "Odak noktamız 4 maçı kazanmak. Bizde bu mecburiyet olduğu kadar rakiplerimiz de maçlarını kazanmak zorunda. Bu zorluğu aşacağız. Aşmak zorundayız. Buna da inanıyorum." dedi.

Hakem Mete Kalkavan'la ilgili soruya ise Terim, "Bu konuda konuşmak istemiyorum. Başladım mı duramam. Takımımın da bana ihtiyacı var. Cevap vermezsem alınmayın. Başka zaman konuşuruz. Bir şey söylemiyorum. Çünkü duramıyorum. Onun için mazur görün beni. Kimseyi derbi öncesi rahatsız etmeyelim. Konuşulacak her şeyi futbol ailesi olarak konuşuruz. Konuşacağız tabii ki ancak şimdi değil." cevabını verdi.

Teknik direktör Terim, konuşmasının sonunda, İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural'a Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.



