Maçın ardından

ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kaplan,"Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Müsabakayı değerlendiren Kaplan, maçın genelinde iyi oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"İlk yarı rakibe pozisyon verdik ama bizim daha çok pozisyonumuz var. Bir puan iyidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi bir Ankaragücü seyrettirdik. 'Biz kazanırsak ligi bitiririz.' dedik ama olmadı. Alttakiler kaybedince aldığımız her puanda değer vardır."

Sahada maçtan kopmayan bir Ankaragücü olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Bizim iyi bir oyuncu grubumuz var. Kulüpte iyi bir ortam var. Ne gibi yapılanma olur ona göre bakmak lazım. Başkan berabere kalmamıza rağmen futbolculara prim verdi. Her kulüpteki sıkıntılar bizde de var. Kadromuzu korumak istiyoruz. Özelikle Boyd ve Kitsiou'nun kalmasını istiyoruz. 6-7 oyuncuyla görüşmelere başladık. Önemli olan hocanın oyunculara inanması."

Aykut Kocaman'ın oyun mantalitesini iyi bildiğini savunan Mustafa Kaplan, "7-8 haftadır kazanamayan Konyaspor 1 puana mutlu oldu." dedi.

"Ankaragücü düştü diyorlardı ancak biz Ankaragücü'nü yaşatıyoruz" diyen Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canteros önemli bir oyuncu. Attığı paslarla bizi gol pozisyonuna sokan bir oyuncu. O pozisyonda oynayacak Moke var ama Moke'den bunu beklemiyoruz. Canteros bize gole getirecek oyuncu olduğu için sahada kaldı."

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Djedje'nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini de sözlerine ekledi.





- Konyaspor cephesi





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başkente galibiyet için geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Kendileri adına en önemli şeyin maç kazanamama durumu olduğunu belirten Kocaman, şöyle konuştu:

"Son 5-6 haftadaki periyotta bir düşüş bekliyordum. Bunu çevirmek için buraya geldik. Galibiyet için buraya geldik. Ankaragücü ligin ikinci yarısına kuvvetli bir başlangıç yaptı. Rizespor ile birlikte ikinci yarıda bu kadar fazla oyuncu alarak kendi haklarına göre bunu peri masalına çevirdiler. Bu transferlerin adaptasyonu kolay değil."

Rakiplerinin kendilerini yenerek psikolojik sıkıntıyı atlatmak istediğini anlatan Aykut Kocaman, görüşlerini şöyle dile getirdi:

"Maçın ilk dakikaları son haftalarda istediğimiz sonuçları alamadığımız için kötü geçti. Ankaragücü özgüvenli gözüküyordu. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolü aldık. Ancak son paslar ve vuruşlar açısından sonuca gidemedik. Oyunu sürekli kendi kontrolümüzde ve elimizde tutmaya başladık. Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo yüksek geçti. Galibiyete geçmek istiyorduk bunu başaramadık. İyi mi değil kötü de değil, fena olmayan bir durum."

Teknik direktör Aykut Kocaman, golcü oyuncuları Adis Jahovic ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

"Gelecek senenin kadrosunu konuşmak için çok erken. Oyuncular konsantrasyonunu arttırmak için oynamak isterler. Her maçı yüksek ciddiyetle oynaması gereken futbolcu grubundan o formayı zaman zaman almak gerekir. Rutinleşme vardı. Bunu normala döndürmek için yapılmış bir eylem. Geldiğim günden bu yana banka oynayan bir oyuncu."















