Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçta hakem yönetimini eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Karaman, müsabakadaki bütün gelişmelerin ilk yarıda yaşandığını anlatarak, "Maçta baskı yediğimiz dakikalarda gol attık ama golden sonra da çok çabuk yedik. 1-1'den sonra girdiğimiz 3 net pozisyon var. Bunlardan birini gole çevirebilmeliydik." dedi.

Devre arasında karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e görüşlerini aktardığını anlatan Karaman, "Arda Kardeşler'e penaltı ve kırmızı kart olabileceğini söyledim. Sapunaru'ya yapılan hareketin de değerlendirmesinin farklı olabileceğini belirttim. Hatta biraz daha geriye gittim. Arda hocamız geçen hafta bizim maçta VAR hakemiydi. Mesela orada 2 penaltı var. Orada Halis Özkahya'yı VAR'a bile çağırmadı. Bütün bunları yaşadığınız için maç içinde geriliyorsunuz. Net pozisyonlarda hakem arkadaşlarımızın farklı tavır sergilemeleri maç içinde gerilmemize sebep oluyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmada sakatlık geçiren Umut Bulut'un köprücük kemiğinin kırıldığını aktaran Karaman, "Ben bir dahaki hafta 11 kişiyle maça çıkabilmenin peşindeyim. Bunun için de hocalarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. İlk 45 dakikada hikayesi olan bir maç izledik. Nihayetinde mağlup olduk, rakibimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.