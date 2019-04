Maçın ardından

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 2-2 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, haftalardır aleyhlerine yapılan hataların son bulmasını isteyerek, "Artık yeter." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, maça iyi başladıklarını belirterek, "Haftalardır 6 puanlık maçlar oynuyoruz. Rakibimiz ligde kalma mücadelesi veriyor, can derdinde. Çok büyük bir camia. Rakip 10 kişi kalınca, golü de bulmuşken Appindangoye'nin profesyonellikten uzak, saçma sapan gördüğü iki sarı kart maçın tekrar dengeli hale gelmesini sağladı." ifadelerini kullandı.

Rakibin attığı ilk golde elle oynama olduğunu aktaran Ahmet Taşyürek, şunları kaydetti:

"Sağ olsun maçın hakemi de rakibin golündeki açık eli görmeyerek her hafta Ümraniyespor'un doğranması olayına katılmış oldu. Evet biz sahipsiz olabiliriz. Çok büyük bir camia olmayabiliriz. Çok büyük taraftara sahip de olmayabiliriz ama biz de emek sarf ediyoruz, biz de ortaya yürek koyuyoruz. Bunu bu maç için söylemiyorum. Bunları birikim olarak söylüyorum. Artık yeter. Bu da can. Hem kupada hem ligde çaba gösteriyoruz. Her maçta sindirilmesini ve bunun böyle kalmasını doğru bulmuyorum. Onları Allah'a havale ediyorum."





- Fuat Çapa: "Zor maç olacağını biliyorduk"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ikinci yarı iyi oynayarak sahadan 1 puanla ayrıldıklarını belirtti.

Çapa, kendileri için ligde kalma adına önemli bir maça çıktıklarını ifade ederek, "İki takım adına da önemli bir maçtı. Rakip için de play-off'lara kalma adına önem taşıyordu. Zor maç olacağını biliyorduk. Geçtiğimiz hafta oyuncularımızın sakatlanması bizi zora sokmuştu. Maça iyi başlamadık. İlk yarım saat çok geri çekildik. Rakibe çok fazla alan bıraktık. Bunu iyi değerlendirdiler." diye konuştu.

İkinci yarıda oyunun istedikleri şekle büründüğünü anlatan Fuat Çapa, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyuna kırmızı karttan sonra başladık. Karttan sonra oynamamız gerektiği gibi oynadık. Rakip kanatlarda etkili bir takım ancak geçişlerde çok fazla alan bırakıyordu. Bunu biliyorduk. İkinci yarıda yeterince pozisyon bulduk. İki topumuzun direkten dönmesi, son dakikalarda kaçan gol pozisyonu... Üç haftadır geriye düşüp sonucu lehimize çevirip puanlar alıyoruz. Bu sevindirici bir gelişme. İnşallah yarınki maçlarda istediğimiz sonuçlar alınır. Gelecek haftaki maçı taraftarımız önünde kazanarak matematiksel olarak garantileyip bu sezonu bu şekilde tamamlamak istiyoruz. Bu kadar emeğin sonucu olarak ligde kalmak istiyoruz."