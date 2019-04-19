Maçın ardından





MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor'a 2-1 yenilen Birevim Elazığspor'un sportif direktörü Mustafa Aksu, kendileri için önemli bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aksu, "Özellikle alt sıralardan kurtulmamız adına fırsatı değerlendirmek istiyorduk." dedi.

Maçı 84. dakikaya kadar önde götürdüklerini hatırlatan Aksu, "Skoru koruyamadık. Takımın konsantrasyonu bozuldu. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Biz gol attıktan sonra skoru koruma adına geriye yaslandık. Geriye yaslanınca rakip daha fazla oynama şansı buluyor." diye konuştu.





- Özköylü: "Hak ettiğimiz galibiyeti aldık"





Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi mücadele ederek galip geldiklerini anlattı.

Her iki taraf açısından çok kritik bir maç olduğunu dile getiren Özköylü, şöyle devam etti:

"Son haftalarda aldığımız mağlubiyetler, aşağılara düşmemize neden oldu. Bu maçı kaybetseydik, hafta sonu oynanacak diğer maçların ardından belki ilk 6 dışında kalabilirdik. Bizim açımızdan bu maç çok riskliydi. Elazığspor açısından da önemli bir maçtı. Ligde kalabilmek için puana ihtiyaçları vardı. Maça bakıldığında, futbol adına her şeyi yapan Osmanlıspor'du. Rakibe üstünlük kuran, topa sahip olan ve pozisyon üreten bizim takım oldu. Yüzde 80'ler seviyesinde topa sahip olma oranımız var. Bu da ne kadar doğru oynadığımızın göstergesi. İlk yarıda kaçırdığımız goller, rakibin direncini arttırdı. İkinci yarının başında komik bir penaltı ile mağlup duruma düştük. Oyuncularımız reaksiyon gösterdi ve hak ettiğimiz galibiyeti aldık."

Özköylü, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) atamalarda dikkatli olması gerektiğine dikkati çekerek, "Takımların kaderini etkileyecek önemli maçlar oynuyoruz. MHK'nın atadığı hakemlere dikkat etmesi lazım. İki-üç haftadır dikkat ediyorum, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor maçlarına Alper Ulusoy gidiyor. Birine Hüseyin Göçek, öbürüne Halil Umut Meler gidiyor. Süper Lig'deki kalbur üstü hakemleri bu takımlara gönderiyorlar. Onları mı korumaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne? Emek harcıyoruz, ter akıtıyoruz. Maçları aynı saatte oynatsınlar. Bize de Süper Lig'in iyi hakemlerini versinler. Zayıf, yetersiz hakemleri verip de burada bizi ve rakip takımı niye zor durumda bırakıyorlar. Onlara da bize de yazık. Emeklerimizin boşa gitmesini istemiyorum. Artık dolduk. Bu kadar komedi ve rezalet olmaz." şeklinde konuştu.



