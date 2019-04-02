Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 2-1 yendikleri maçta çok iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, karşılaşmanın küme hattını yakından ilgilendirdiğini belirterek, "Rakibimiz savunma ağırlıklı bir kadro ile maça çıktı. Bugün çok iyi oynadık. Birlikte mücadele ettik. Eskişehirspor, ikinci yarıda önde baskı kurdu ve golü yedik. Bugün yüksek eforla oynadık. Son dakikalarda yorulduk ve takımda düşme oldu." ifadelerini kullandı.





- Çapa: "Bizim adımıza üzücü bir skor"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, İstanbulspor karşısında üzücü bir skor aldıklarını dile getirdi.

İki takım için de önemli bir karşılaşma olduğunu hatırlatan Çapa, "Sadece 3 puanlık değil bizim adımıza 5 puanlık bir karşılaşmaydı. İlk yarıda ortaya koyduğumuz oyun ve mücadele ile soyunma odasına 2-0 yenik girdik. İkinci yarı yaptığımız hamleler ile baskı kurduk. Pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir skor." değerlendirmesinde bulundu.

Son haftalara girdiklerini kaydeden Çapa, şunları aktardı:

"Son haftalara girdik, kazanmak skordan daha önemli. Artık sakatlanmadan yere yatmak, süre geçirmek, bunlar oluyor. Bunlara müsaade ederseniz her gün sahada daha fazla görmeye devam ederiz. Maçın uzatmasıyla ilgili de 4 dakika, değişiklik ve sakatlıklarla geçti. Ancak hakem uzatmayı hemen bitirdi. Hakan hoca bize çok şanslı gelmiyor. Benim adıma şanssız karşılaşmalar yönetiyor. Yedi hafta kaldı. Diğer maçların skoru da bizi etkileyecek. Kalan haftalarda ilk yarıdaki birlik ve beraberliği yakalayacağız. Vermiş olduğumuz mücadelenin karşılığı ligde kalmaktır. Bugün kaybettiğimiz puanları diğer haftalarda telafi etmeye çalışacağız."



