Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçelilerin bu tuzağa düşüyor olması hakikaten acayip bir şey." dedi.

Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Maçtan önce Aykut Kocaman'a protesto olacak mı, diye merak ediliyordu. Ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya Kocaman, şu cevabı verdi:

"Bu kadar saçma sapan bir şeyi insan nasıl düşünür diye bakmak gerekiyor. Aykut Kocaman olarak protesto edilecek ne yapmış olabilirim? Tarihin en sıkıntılı döneminde bayrağı bir şekilde taşımaya çalıştık. Bu mu protesto sebebi? Bunu Fenerbahçelilerle özdeşleştirmek kadar aptalca bir konu olamaz. Bu durumun faydadan çok zararı var."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza'nın maçı tribünden seyrettiğinin hatırlatılması üzerine de Kocaman, "Alex geldi, burada şahane bir maç seyretti. Ben Alex’le düşman da değilim rakip de değilim. Biz çok sıkıntılı dönemde Alex'le kader birliği yaptık. Bizi karşı karşıya getirmekle insanların ne yapmaya çalıştığını anlamış değilim. Fenerbahçelilerin bu tuzağa düşüyor olması hakikaten acayip bir şey. Alex'le birlikte bu bayrağı uzun süre taşımaya çalıştık. Zaman zaman istenmeyen şeyler oldu. Bizi karşı karşıya getirmeye çalışanlar Fenerbahçe'nin değerlerini parçalamaya çalışıyor. Bu insanları anlamış değilim. Şu anda o bambaşka bir hayat yaşıyor, ben bambaşka bir hayat yaşıyorum. Keşke Alex'le karşılaşsaydık, sarılırdık birbirimize, eski günlerimizi yad ederdik. Şansı bahtı açık olsun." ifadelerini kullandı.





- "VAR, 10 pozisyondan 8'ini temizleyecekti"





Aykut Kocaman, VAR sistemiyle ilgili görüşlerini şöyle belirtti:

"Genel olarak VAR'ın adalet getirdiğini söylemek mümkün değil. VAR, 10 pozisyondan 8'ini temizleyecekti. Ancak kalan pozisyonlarda ekrana bakıp, uzun süre seyredip buradan yanlış karar çıkarıldığı anda, durum değişiyor. Önceden 'hakem görmedi' durumu vardı, artık 'hakem kasıtlı vermedi' durumuna geleceğini söylemiştim. İlk zamanlar hakemlerin doğal olarak, kararlarda netlikleri daha fazlaydı. İlk zamanlar avantaj gibi gözüken şey son zamanlarda özellikle güçlü takımların avantajı haline döndü."

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı'nın değişmesi ve maçın hakemi Fırat Aydınus'la ilgili Kocaman, "Hiç kimseyi görmeden yaftalamak doğru değil. Ancak, temel sorunlar halledilmeden, güven tesis edilmeden ki Türkiye'de kimse kimseye güvenmiyor, yeni MHK de aynı davranışları sergileyecektir. Bu sadece MHK için değil, antrenörler için de geçerli. Güven duygusu da adaletle olur. Biz polemik ülkesiyiz ve aynı şeyleri yaşayacağız. Hakem doğru hakemlik yapmadı bugün. Fırat Aydınus kendi klasının son derece altındaydı. Kimden etkilendi bilemem." değerlendirmesinde bulundu.





- "TFF, milli takım için faydalı olacak insanı seçer ve görev verir"





Aykut Kocaman, A Milli Futbol Takımı'ndan teklif gelmesi durumunda düşüncesinin ne olacağının sorulması üzerine, "Bir şeyleri anlatmaya çalışırken, insanlar arkasında bir şeyler arıyor ve bu nedenle özenli şekilde konuşmaya çalışıyorum. Dert anlatırken başımıza dert alıyoruz. Ülke futbolu için değerler sistemi kurulmalı ve bunun başında da milli takım teknik direktörü olmalı. Orası temsil yeridir. Milli takımı da parçaladık, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş olarak. Antrenörlerin milli takımı reddetme gibi bir hakkı olamaz. Orası görev yeridir. Federasyon kendisine faydalı olacak insanı seçer ve ona görev verir. Bunun dışındaki cümleler biraz fazla olacak." şeklinde konuştu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Kocaman, "1 saate yakın 10 kişi kaldık. Yüksek mücadele kalitesi ortaya koyduk. Direnmeye, ofansif olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık. Daha fazla topun arkasında koşma oyunu oldu. Hakikaten bezdirici ve yıldırıcı bir maç oldu. Hakem özellikle hem bize gösterdiği kırmızı karttaki yanlışı aynı zamanda da Skrtel'in pozisyonundaki kararı... Yukarıdaki hakemler ne işe yarıyor, anlaşılır gibi değil. En azından formalite de olsa çağır. Anlayabilmek mümkün değil. Maç aslında o iki yanlış karardan sonra bizim adımıza çığırından çıktı." ifadelerini kullandı.







