SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Akhisarspor galibiyetiyle ligdeki çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi.

Keleş, Demir Grup Sivasspor'un Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, erken buldukları golün kendilerini rahatlattığını ifade etti.

Maçta 10 kişi kalana kadar iyi oyun sergilediklerini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Daha sonra skoru koruma psikolojisine girdik. Birkaç pozisyon verdik. Sonuçta 3 puan bizi çok iyi yere getirdi, yedinciliğe yükseldik. Bir çıkışımız var. Erzurum maçına hazırlanacağız. Maç maç bakıyoruz, her maç zor. Skoru elde etmemize rağmen son dakikalarda sıkıntı yaşadık. Erzurum maçı var, onu da aldıktan sonra hedeflerimizi değiştireceğiz. Erzurum maçı zor olacak oradan da puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah 3 puanla döneriz ve Avrupa kupaları için bir adım atarız."