SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, Akhisarspor maçındaki galibiyet dolayısıyla oyuncularını kutladı.

Uzğur, Sivasspor'un Akhisarspor'u 2-1 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanın çok önemli olduğu bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Her iki takımın ligde bulunduğu konum itibarıyla 3 puanın, iyi futbol ve her şeyin önüne geçtiğini dile getiren Uzğur, "Stresli ve gergin bir maç olacağı belliydi. Maçın başında bulduğumuz gol bizi rahatlattı. Maçın genelinde her şeyi istediğimiz gibi yaptığımızı söyleyemeyiz." diye konuştu.

Bundan sonra daha iyi futbol ve daha üst sıraları hedeflediklerini vurgulayan Uzğur, "Önemli olan 3 puandı, bunu bize kazandırdıkları için oyuncularımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.





- Arslan: "Stoperden santrfor oluşturmaya çalıştık"





Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan da maç başını çok iyi planladıklarını aktararak, "Maç başını daha iyi planlamıştık. İkinci bölgede geçiş oyununda basabilen bir Sivasspor vardı. Buna çalıştık ama ilk gol o şekilde geldi. Biraz bile bile lades oldu." ifadelerini kullandı.

Golden sonra oyuna dönmelerinin 22. dakikayı bulduğuna dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Oyunda dengeyi sağladık, sonra oyun bize döndü ama ikinci gol bizi demoralize etti. Mücadele anlamında tekrar ayağa kalkmayı başardık, tekrar oyuna ortak olduk. Oyunun hakimiyetini ele geçirmeye çalıştık, 2-1 oldu. 2-1'den sonra bütün riskleri elimizdeki imkanlar ölçüsünde kullandık. Stoperden santrfor oluşturmaya çalıştık. Pozisyon da bulduk ama 2-2'ye getiremedik onun için de üzüldük. Futbolun içinde olan şeyler. Oyuncularımızın pes etmemesini, iradesini beğendim."

Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı da tebrik eden Arslan, "Çok doğru bir yönetim vardı. Maçın ve pozisyonların hakimiydi. Yeri geldi dördüncü hakemden, yeri geldi VAR'dan yardım aldı. Tartışılan pozisyonlar mutlaka olur ama bizim vicdanımızda Ali hocanın yönetimi tartışılmaz, kendisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.