Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Akhisarspor'a 2-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın ikinci yarısında ortaya koydukları futbolun karşılığını alamadıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, karşılaşmada iki farklı 45 dakika seyrettiklerini belirtti.

Oyuna iyi başladıklarını ancak Kana Bıyık'ın sakatlık nedeniyle oyun dışı kalmasının ardından oyun planlarının bozulduğunu aktaran Karaman, "Kana Bıyık çıktıktan sonra ofsayt diye durduğumuz pozisyonda geriye düştük. Ardından da kendi kalemize attığımız golle 2-0 geriye düştük. Daha sonraki oyun istediğimiz, eleştireceğimiz bir oyun oldu." diye konuştu.

İkinci yarıya iyi başladıklarını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya baktığımızda skorun 3-2, 4-2 olması gerekirdi. İkinci yarıdaki oyun, lig için oyuncularımızdan beklediğimiz bir performanstı. Dolayısıyla ikinci 45 dakikada göstermiş oldukları performanstan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Şimdi ligde Antalyaspor ile karşılaşacağız, önemli bir lig maçı. İkinci yarıdaki oyunumuzu ligde Antalyaspor karşısında da devam ettirmemiz gerekiyor. Bizim için lig çok daha önemli ama kupada da havlu atmış değiliz."





- Cihat Arslan: "Kazandığımız için mutluyum"





Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kayseri'ye avantajlı bir skor almak için geldiklerini, bunu da başardıkları için mutlu olduklarını aktardı.

Tutuk başladıkları maça daha sonra hakim olduklarını dile getiren Arslan, şunları ifade etti:

"Rakibi çok önemsiyorduk, kazandığımız için mutluyum. Maçın ilk 10-15 dakikasına tutuk başladık. Sonra topa hükmettikçe maça da hükmettik. Bu, bizim adımıza olumluydu. Sonra gol pozisyonlarına girdik ve golü bulduk. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladık, takımın kimyası bozuldu. Kayserispor da Hikmet hocanın yaptığı değişikliklerle bir ivme kazandı. Maç biraz dengeye geldi. Onlar oyuncu değişikliğinden artı olarak çıktı. İkinci yarı oyunun kontrolü Kayserispor'daydı. Biz sadece direnmek zorunda kaldık. Kendi yarı sahamızda kalarak rakibin üstünlük sağladığı oyun tarzını sevmiyorum. Skoru koruduk, avantajlı bir skor ama her şey bitmiş değil. Bir ara ciddiyetten uzaklaştığımızda Kayserispor bunu çok iyi değerlendirdi."