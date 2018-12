ANKARA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray'ı 87-81 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkaran Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Bu takım hak ettiği övgüyü hiçbir zaman almadı." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gören, son haftaların en formda iki takımının karşı karşıya geldiğini söyledi.

Galatasaray'ın, Fenerbahçe Beko galibiyetiyle büyük ivme yakaladığına işaret eden Gören, "Biz de son 5 maçımızı kazanarak gelmiştik. Galatasaray çok iyi bir takım. Bu maçı çok küçük nüansların belirleyeceğini oyuncularımla hesaplamıştık. Öyle de oldu. Maç içinde derin kopukluklar olmadı. Genelde bizim skor üstünlüğümüz vardı ama oyun dengeli gitti. Sonunda o dengeyi bozan taraf biz olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara basketbolunu yeniden en üst seviyede temsil etmek için geçen seneden itibaren çok büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayan Gören, şunları kaydetti:

"Türk Telekom adına 2018 yılı çok başarılı geçti. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde şampiyon olduk, çok büyük başarılar elde ettik. Avrupa kupalarında önemli maçlar kazandık. Ligde iyi gidiyoruz. Lige yeni çıkmış bir takım için puan açısından gerçekten iyi durumdayız ama şampiyonluğu telaffuz etmenin bir anlamı yok. Biz ayağı yere sağlam basan bir takımız. (Topladıkları puan) Bizim için sürpriz değil ama başkaları için çok sürpriz olabilir. Bu takım hak ettiği övgüyü hiçbir zaman almadı. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Neredeyse ligin yarısına geldik, ligin zirvesindeyiz, hiçbir zaman bir övgü almadık. Bunu da hiç kimseden beklemiyoruz. Kazıya kazıya geldik, kazıya kazıya devam edeceğiz."





- Ertuğrul Erdoğan: "İnişli çıkışlı bir maç oldu"





Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ise çok basit hatalarla maça başladıklarını belirterek, "Mücadelenin başlangıcı, bizim arzu ettiğimiz ve düşündüğümüz bir fotoğraf değildi. Onun dışında inişli çıkışlı bir maç oldu. Seyir zevkini bilemem ama basketbol olarak çok kaliteli bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Ümit ediyorum, kalan iki maçımızı kazanıp, yeni yılda daha iyi bir görüntü veren Galatasaray takımı oluruz." ifadelerini kullandı.

Oyuncularına uyarılarda bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Geçen haftaki maçtan sonra söylediğim şey şuydu; inşallah bu maçın sorumluluğunu taşıyabiliriz. Sanıyorum ben oyuncularıma bunu çok iyi izah edemedim. Çünkü Fenerbahçe'yi yenmek sizi diğer takımların önünde, Fenerbahçe kadar kuvvetli hale getirmez. Çünkü bizim limitimiz belli. Dolayısıyla her maçın bizim açımızdan final olduğunu, her konuşulan detayın bir önem taşıdığını, oyun planının biraz dışına çıktığınızda kontrolünüzü kaybetmenizin an meselesi olduğunu bu genç takımın anlaması lazım."