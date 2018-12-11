Maçın ardından





AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, erken ve şanssız bir gol yediklerini söyledi.

İsmail Kartal, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak mücadele etmek durumunda kaldıklarını aktardı.

Medipol Başakşehir'in uzun yıllardır birlikte oynayan, ligin en çok pas yapan takımı olduğunu vurgulayan Kartal, "Bunu düşünerek, hafta içinden bugüne kadar yaptığımız analizlerle, oyuncularımızla birlikte maça en iyi şekilde hazırlandık." dedi.

Eksik oyuncuları olmasına rağmen maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadıklarını kaydeden Kartal, şöyle konuştu:

"Rakibimizin merkezdeki pas trafiğini ve pas bağlantılarını keserek, çok fazla net pozisyon yaratmalarına izin vermedik. Erken ve şanssız bir gol yedik. Yalçın'ın kafasına çarpıp, gol oldu. Onun haricinde rakibe net pozisyonlar vermedik. Son 15-20 dakika yaptığımız hamlelerle bir gol atıp, maçı çevirip, en azından 1 puan alabilirmiyiz diye planlamıştık. Maalesef bunu başaramadık. Bugün organize ataklar geliştiremedik. Onun haricinde takımım verdiğim görevi layığıyla yerine getirdi."

Atılan gol dışında Medipol Başakşehir'in net pozisyonu olmadığını dile getiren Kartal, "Bizim de çok net pozisyonlarımız yoktu. Biz strateji olarak bugün istediğimizi yaptık ama sadece şanssız bir gol yedik." ifadelerini kullandı.





- Avcı: "Farklı da kazanabilirdik"





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Afyonkarahisar'a en son sporcu olduğu dönemde geldiğini ve Anadolu'nun samimiyetini hissettiklerini vurguladı.



Çok düzgün bir zeminde oynadıklarını vurgulayan Avcı, şunları söyledi:

"Bizim pas kalitemizi artıran bir zemin vardı. Onun için teşekkür ediyoruz. Rakiple ilgili maçtan evvelki analizlerimizde, çok kısa ve net konu başlıkları vardı. Ligimizin en fazla direkt oynayan takımıydı. Bununla ilgili savunmada ikinci toplar önemliydi. Biz yüzde 65'le bu ikinci topları aldık. Rakip bir geçiş takımıydı ve savunma güvenliğini nasıl alacağımızı çalışmıştık. Bunda da pek pozisyon vermediler. Duran toplar kalıyordu sadece. Bu anlamda saha içinde doğru durduk. Maçta 650 pas yapmış, yüzde 65 topa sahip olmuşuz. Maçtan evvel yüzde 65-70 oranında bunu bekliyorduk. Gole kadar ve ikinci yarının başına kadar bu oran yüzde 70'lerdeydi. Rakip ceza sahası içine de 22 defa girdik."

Kazançlı başladıkları haftayı yine kazançlı bitirmek istediklerini anlatan Avcı, "İlk yarıyı lider tamamlamayı garantiledik. Önümüzde 19 hafta daha var. Zor bir süreç devam edecek. Grup enerjisini, aile ortamını ve oyun kalitesini geliştirerek devam etmek istiyoruz. Onun için bugün oyuncularım çalıştıklarımızı hem savunmada hem hücumda hem de saha içerisinde harfiyen uygulamaya çalıştılar. Farklı da kazanabilirdik. Değerli bir taktik anlayışı, değerli bir 3 puan ve haftayı tekrar lider kapatmak önemliydi." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ın transfer edileceği iddialarıyla ilgili soru üzerine Abdullah Avcı, "Bizim 23 tane değerli oyuncumuz var. Benim daha evvelden, milli takımdan tanıdığım bir oyuncudur. Şu an itibarıyla öyle bir düşüncemiz ve tasarrufumuz yok." yanıtını verdi.

Avcı, ligin 16. haftasında Galatasaray ile yapacakları maçla ilgili olarak, "Galatasaray ligin en değerli takımlarından bir tanesi. Ligin son şampiyonu ve büyük bir camia. Geri dönüşleri olan camialar. Normal bir şekilde hazırlanacağız. Karşımızda ciddi bir takım var. Yine oyun disiplini ve rakiple ilgili planlarımız üzerinden hareket edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir'in hedeflerine de değinen Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Medipol Başakşehir bir proje takımı ve projeler hiçbir zaman bitmez. Hedefler bitmez. Bizimkisi 12-13 senelik bir hikaye. Bir roman aslında. Umarım bu hikaye 13 senenin sonunda mutlu bir şekilde sonlanır. Umarım yaptıklarımızın karşılığını alırız. Bu bir yarış. Geçen senenin şampiyonu konuşulmuyor. Bu sene umarım biz oluruz ama o da bir süre sonra konuşulmayacak. Önemli olan, doğru yatırımlar yapıp, insana ve bilgiye yatırım yapıp, bunu geliştirebilmektir."



