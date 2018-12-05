



ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü'nü 2-1 yenen Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, görev verdikleri genç futbolcuların şanslarını iyi değerlendirdiğini söyledi.



Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mevcut koşullar doğrultusunda kendilerini özenle ağırlayan Keçiörengücü Kulübüne teşekkür etti.

Aktepe Stadı'nın sentetik çim olan zeminine işaret eden Şahin, "Stat, saha zemini ve diğer unsurlar herkesin bildiği malum konular. İki takım için de sevindirici tek şey, bu zeminde sakatlığın olmamasıydı." diye konuştu.

Şahin, genç futbolcuların iyi bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Şans verdiğimiz genç oyuncular bunu çok iyi değerlendirdi. Oyundan dolayı geleceğe umutla bakmamızı sağladıkları için onlara ayrı parantez açıp, hepsini tebrik ediyorum. Umarım ekran başındaki ve tribündeki futbolseverler de keyifli bir maç izlemişlerdir. Bu kulvarda yolumuza devam ediyoruz. Avantaj sağladık. İkinci maçta da bu yolda sonuna kadar devam etme adına gerekli skoru alırız diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Levent Şahin, toplantıda Galatasaray Kulübünün, Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı.





- Özbalta: "Çok önemli bir tecrübeydi"





Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, güçlü bir takımla karşılaştıklarına dikkati çekerek, "Bizim açımızdan çok önemli bir tecrübeydi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu söyleyen Özbalta, şunları kaydetti.

"Altyapıdan çıkardıkları genç ve yetenekli oyuncular ile tecrübeli futbolculardan oluşan karma bir takım yapacaklarını tahmin ediyorduk. Biz de önceki haftalarda çok fazla süre alamayan oyuncularımızdan kurulu bir takımla sahaya çıkmayı düşündük. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında kadromuzun yüzde 80'i bu ekipten oluşuyordu. Bu takımı o çocuklar buraya getirdi. Onları ödüllendirmek istedik. Hakkıyla maçın üstesinden geldiklerine inanıyorum. Maçın ilk bölümünde çok ciddi pozisyonlarımız vardı. O pozisyonlardan birini gole çevirebilseydik, belki maçın senaryosu ve seyri çok daha farklı olabilirdi. Bir maçımız daha var. Turu atlayabilmek adına ikinci maçta elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Orada turu atlayacağımıza inanıyorum."



