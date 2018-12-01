



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'un yardımcı antrenörü Gökhan Geylani, hafta içi maça çok iyi hazırlandıklarını ancak talihsiz bir golle geriye düşünce karşılaşmayı çeviremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısına, karşılaşma sonunda hakeme itirazından dolayı ihraç edilen teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yerine yardımcısı Geylani katıldı.

Geylani, Trabzonspor karşısında kötü gidişata son vermek için çok iyi motive olduklarını belirterek, "Kötü bir gidişat vardı. Bunu durdurmak için hafta içi çok iyi çalıştık. Yapılan organizasyonlarla oyuncuların moral motivasyonu üst seviyedeydi." diye konuştu.

Oyun içerisinde öne geçememenin sıkıntısını yaşadıklarını dile getiren Geylani, "Sapunaru'nun burnunun kırılması ve oyundan çıkması, sol kulvarda ciddi anlamda problem yaşamamıza sebep oldu. 82'nci dakikada talihsiz bir gol yedik ama her şeye rağmen oyunu 1-1'e getirecek pozisyonu bulduk. Bunu cömertçe harcayınca yaptığımız bir hata sonucu da maç, 2-0 sonuçlandı." ifadelerini kullandı.