



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 5-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, takım olarak birçok şeyi çok iyi yaparak kazandıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Alanyaspor ile çıktığı ilk maçta iyi bir başlangıç yaptığını belirtti.

Başlangıçların önemli olduğunu dile getiren Yalçın, "Yaklaşık 10 günden beri takımla çalışıyoruz. Çok büyük ara olmasa da milli maç arasını iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle oyun anlamda." dedi.

Yalçın, maçın biraz farklı geçtiğini ve kendisinin de beklemediği bir skorla kazandıklarını ifade etti.

Takım olarak birçok şeyi çok iyi yaptıklarını vurgulayan Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir şey yapacaksak takım olarak yapmak istiyoruz. Hücumu da savunmayı da baskıyı da hep birlikte yapmalıyız. Bunu oyunculara aşılamaya çalıştık, 10 günde. Özelikle antrenmanlarımız buna yönelikti. Birlikte oynamaya yönelikti. Bugün gerçekten bizim için çok iyi bir oyun oldu. İlk bölümde biraz bocaladık gibi ama birçok pozisyonumuz vardı. İkinci yarı tamamen öz güvenimizi kazandık. İkinci yarı ilk yarıya göre iyi oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Yani istediğimiz zaman tempoyu yükselttik, istediğimiz zaman düşürdük. Pozisyonlara fazlaca girdik. Bugün için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da başarımızı sürdürmeyi başarırız."







- Sağlam: "Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz"





Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise ağır bir sonuçtan sonra konuşmanın çok kolay olmadığını dile getirdi.

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını belirten Sağlam, "Sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Yaşadığımız sıkıntılardan sonra böyle bir sonuç bizi biraz daha üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor camiasının bu sıkıntılı dönemi aşacağına inandığını aktaran Sağlam, kulübün bunu yapacak güce ve tecrübeye sahip olduğunu aktardı.

Ertuğrul Sağlam, bugünkü maçı yorumlamanın doğru olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu işin bazı sorumluları var. Olayın buraya gelmesiyle alakalı. Biz başarıyı da paylaşan insanız, başarısızlıkta da herkes üzerine düşen sorumluluğu almak zorunda. Biz de sorumluluğun bilincinde insan olarak bu konuyla alakalı başkanımızla oturup konuşacağız. Kayserispor'un menfaati neyi gerektiriyorsa onu ortaya koyacağız ve yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben taraftarımızdan, camiamızdan bu sonuç için özür diliyorum. Onları fazlasıyla üzdük zaten."





- "İstifa etmedim"





Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Kayserispor camiasının güçlü ve futbol kültürüne sahip olduğunun altını çizerek, bu sıkıntılı süreçten en kısa sürede daha da güçlenerek çıkacaklarını belirtti.

Basın mensuplarının istifa söylentileri olduğu yönündeki soruları üzerine Sağlam, şu ifadeleri kullandı:

"İstifa etmedim. Başkanla oturup değerlendireceğiz. Daha oturmadık, durum değerlendirmesi yapmadık. Bir oturalım şöyle sağlıklı bir şekilde. Şu anda maçın sıkıntısı da üzerimizde. Sağlıklı bir kafayla ne yapmamız gerekiyorsa yaparız. Sorumluluğun bilincinde bir insan olarak, bu işte bizim de bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla yapılması gereken bir şey varsa da yaparız. Kayseri'nin geleceğiyle alakalı alınacak bir karar Kayseri'nin faydasına ise kesin alırız. Biz buraya gelirken başkanımız, yönetimimizin teklifiyle geldik, anlaştık. Ne başkanımıza ne yönetimimize böyle bir saygısızlık yapmayız. Şunu herkes bilsin biz üzerimize düşen sorumluluğu alırız."



