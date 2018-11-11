Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Hakan Keleş'in takımın yeni teknik direktörü olabileceğini söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Otyakmaz, "Bu sezon maalesef takımımız öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. İlk defa geriden geldiğimiz bir karşılaşmayı hak ederek kazandık. Bildiğiniz üzere Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Takımımız bu hafta Hakan Keleş tarafından idare edildi. Bütün arkadaşlarım olağanüstü bir süreç yaşadığının farkındaydı. Herkes görevinin bilincinde hareket etti ve kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.

Başkan Otyakmaz, genç teknik direktörlere şans veren bir kulüp olduklarını belirterek, "Hakan Keleş'le yola devam etmek, Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Ancak bu tek başına alınacak bir karar değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir karar vereceğiz. Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor." diye konuştu.

Takımdaki tecrübeli futbolcular Arouna Kone ve Robinho'nun önemli oyuncular olduğunu aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Hakan hoca yönetiminde bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz. Takımımızda dünya futbolunda üst düzey olarak yer almış oyuncular var. Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Bugün de o maçlardan biriydi. "Hakan Keleş ile bunu devam ettiririz." derlerse biz de ona göre düşünürüz."