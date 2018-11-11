



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk deplasman galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor'da teknik sorumlu Hakan Keleş, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Tamer hocadan sonra pozitif hava oluşturmak istedik. Bunu başardığımızı düşünüyorum. İyi çalıştık Beşiktaş'ı. Geriye düşmemize rağmen galibiyeti yakaladık. İyi mücadele ettik. Takımımızın iyi takım olduğunu biliyorduk ama sonuca yansıtamıyorduk. Bu maçta sonuca yansıttık. Hak ettiğimiz, mücadelemizi ön plana çıkardığımız bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Orta sahada kaptıkları toplarla sonuca gitmeye çalıştıklarını söyleyen Keleş, "Ofansif oynayacaklarını biliyorduk. Beklerini çok çıkarıyorlardı. Orta sahadan kazandığımız toplarla oradan sonuca gitmeye çalıştık ve başarılı olduk. Mücadele ortaya çıkınca pozisyonları da yakalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Hakan Keleş, Demir Grup Sivasspor'da görev verilmesi halinde teknik direktör olarak yola devam edebileceğini kaydederek şunları söyledi:

"Hafta başında Tamer hocamızla ayrılık yaşadık. Yönetim kendisiyle ayrılma kararı aldı, ona katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yeni hoca arayışlarına başladık. En yakın zamanda kulübümüz en uygun hocayı sağlayacaktır. İki senedir bu takımla beraberim. Başkanımız kalmamı rica etti ben de kaldım. Tamer hocayla da beraber çalıştık. Kulüpte belli bir yerdeyseniz size göre veriliyor maça hazırla diye. Biz de elimizden geleni yaptık. Sivas büyük bir camia. Hoca arayışımız devam ediyor. Gelirse beraber de devam ederiz. Devam etmeyi tabii ki isterim ama buna başkanımız karar veriyor. Ne görev verilirse biz onu yapıyoruz. Devam etme konusunu başkanımızla konuştuk, uygun görürlerse bir ekip kurarak devam edebiliriz."







