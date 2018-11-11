ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-2 mağlup eden Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Bu maçı mutlaka kazanmalıydık, kazandıran oyuncularımın emeklerine, yüreklerine sağlık." dedi.

Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başlamadıklarını ve talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaynak, "İnşallah bundan sonra da kazanmaya devam ederiz, maç kazanmaya hepimizin ihtiyacı var. Her maçımıza final havasında çıkıyoruz. Alacağımız her puan bizim için çok önemli ama şu maç 3 puandan öteydi. Bu maçı mutlaka kazanmalıydık, kazandıran oyuncularımın emeklerine, yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı.





- Levent Zorluer: "Futbol adına yapılması gereken birçok şeyi yaptık"





Eskişehirspor Kaleci Antrenörü Levent Zorluer ise oyuna iyi başlayarak buldukları erken golle daha iyi mücadele ettiklerini ancak duran toptan gol yediklerini söyledi.

Devre arasında bununla ilgili nasıl önlem almaları gerektiğini futbolcularına anlattığını belirten Zorluer, şunları kaydetti:

"İkinci yarıya başlar başlamaz bir faul ve duran toptan tekrar gol yememiz bizi yine bocalattı. Biz ikinci golü bulduktan sonra son 30 dakika yoğun bir baskı içerisinde olduk. Futbol adına yapılması gereken birçok şeyi yaptık ama sonuca ulaşamadık. Diğer deplasman maçlarına göre daha iyi mücadele ettik. Bu konuda biraz sıkıntımız vardı ama ileriki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."