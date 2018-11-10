



BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Gençlerbirliğini 3-1 yenen Balıkesirspor Baltok'un teknik direktörü Giray Bulak, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulak, Balıkesir'e yakışır bir oyun sergilediklerini belirtti.

Bulak, milli maç arasının kendileri için keyifli geçeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ligde bu zamana kadar 2 gol yemiş bir takıma 3 gol attık. Lider takımdan 3 puan aldık. İyi mücadele ettik. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar, alınlarından öpüyorum. Birbirine yapışık oynamayı becerdiler, iyi pas yaptılar, iyi çıkış yaptılar, rakibe topu vermemek için kenarlara iyi top attık. Her zamanki gibi oynamadık ama bu bize 3 puanı getirdi. Bundan sonra umarım inşallah yukarıya tırmanırız."





- Erkan Sözeri: "İlk defa mağlup olduk"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise takım olarak konsantrasyon sorunu yaşadıklarını belirtti.

Bugün ilk defa mağlup olduklarını anımsatan Sözeri, şunları kaydetti:

"Maçı kazanacak kadar motive olmadığımız ortadaydı, bu gerçek de sahaya yansıdı. Buna rağmen 1-1'i yakaladık. İkinci yarıda özellikle oyunu yöneten bizdik. Bu arada bir penaltı kurtardık, dönüşünde golü yedik. Yani bugün neresinden bakarsanız bakın yapmayacağız hataları yaptık ve mağlup olduk. Balıkesirspor'u, Giray hocayı kutluyorum. Takımını gerçekten iyi hazırlamış, bizden daha çok istediler, inandılar ve galibiyeti hak ettiler."



