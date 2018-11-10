Maçın ardından





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin hak ettikleri bir galibiyeti aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından beri kötü oynadıkları maçın çok az olduğunu belirtti.

MKE Ankaragücü maçında çok iyi mücadele ettiklerini ifade eden Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Maç içerisinde birçok pozisyon yakaladık. Bugün maçın çok daha farklı bitmesi gerekiyordu. Biz daha önce de böyle oynadığımız oyunları maalesef skora yansıtamamıştık ama bugün skora yansıttık. Gerçekten arkadaşlarımız bugün, özellikle ikinci yarıda girdikleri pozisyonları değerlendirdiler. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Arkadaşlarımızı kutluyorum. Tabii ki bu 12 maçta aldığımız derslerde vardı. Özellikle oyuncu eksikliğinden dolayı çektiğimiz sıkıntılar da vardı. Bugün de aynı sıkıntıları yaşadık. Bugünkü maçta kimin oynayıp oynayamacağı önemli değildi. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Bunu da arkadaşlarımıza söyledik. Onlar da gerekeni yaptılar. Maçın başından sonuna kadan mükemmel mücadele ettiler. Çok güzel futbol oynadılar. Göze hoş gelen şeyler yaptık. Takımımı tebrik ediyorum. Bundan sonraki tek düşüncemiz, kalan 5 maçımızı en iyi şekilde bitirmektir."





- İsmail Kartal: "İstediğimiz sonucu alamadık. Üzgünüz"





MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Konya'ya 3 puan almayı hedefleyerek geldiklerini ancak 3 puan olmazsa en azından 1 puanla dönmeyi istediklerini aktardı.

Maçın ilk devresinde kendi istedikleri gibi oynayamadıklarını anlatan Kartal, şunları kaydetti:

"Oyunu genelde tutmasını bildik. Rakibe birkaç pozisyon verdik. Bizim de ilk yarıda net pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya başlamadan önce arkadaşlarımıza maça biraz daha tempo koymamız gerektiğini söyledim. Biraz daha istememiz gerektiğini anlattım. Sonuçta her şey iyi giderken ikinci yarının başında bir pozisyonumuz var. Yüzde yüz penaltımızın olduğu söyleniyor. Eğer VAR sistemi varsa neden VAR sistemine gidilmedi? Yüzde yüz penaltımız neden verilmedi? Sonuçta oyunu dengeledik derken kendi kalemize attığımız bir gol. Şanssızlık. Bu golden sonra da takım biraz daha baskı yaparak bir gol bulup en azından maçı berabere bitirip veya ikinciyi atıp kazanabilir miyiz derken ikinci golü yedik. Yemememiz gereken ikinci golü yedik. Sonuçta bugün buradan istediğimiz gibi puan alamadık. Üzgünüz. Önümüze bakıyoruz. Atiker Konyaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dileriz."



