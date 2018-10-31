Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Pazarspor'u 6-1 yenerek bir üst tura yükselen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçı sıkıntısız bir şekilde geçtikleri için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, alt liglerden takımlarla oynanan karşılaşmalara iyi motive olmak gerektiğini hafta boyunca oyuncularına anlattığını belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nın süprizlere açık bir organizasyon olduğunu ifade eden Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu gibi karşılaşmalara iyi motive olmayıp ciddiye almadığınız zaman çok sürpriz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz ve altından kalkamayacağınız durumlar ortaya çıkıyor. Dünde gördük birkaç Süper Lig takımı alt ligdeki takımlara elendi. Biz de böyle bir sürprizle karşılaşmamak için oyuncularımıza maçı ciddiye almalarını, iyi konsantre olmalarını söyledik. Bu maçı sıkıntıya girmeden geçmek istedik çünkü pazar günü önemli bir karşılaşmamız vardı. Maça da bu düşüncelerle başlamak istedik iyi de başladık ama devamını getiremedik. Rakibimiz de direnç gösterdi. İkinci yarı 5-6 dakikalık süre içerisinde maç birkaç farka ulaştı ve bizim için gerisi daha rahat oldu. Bugün bizim için güzel bir karşılaşma oldu."





- Adem Neboğlu: "İlk devre kontrollü bir oyunla istediğimiz skoru aldık"





Pazarspor Teknik Direktörü Adem Neboğlu, Kayserispor gibi Süper Lig takımıyla oynadıklarının farkında olarak sahaya çıktıklarını belirtti.

Oyunu çirkinleştirmeden futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Neboğlu, "İlk devre kontrollü bir oyunla istediğimiz skoru aldık. Takımımız Türkiye liglerin en genç takımlarından birisi. İkinci devre ikinci golü yedikten sonra oyuncularım demoralize oldu. İstediğimiz oyunu sahada sergileyemedik. Her şeye rağmen oyunu çirkinleştirmedik neticede de yenildik." diye konuştu.











