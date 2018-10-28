Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, elde ettikleri galibiyetin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Korcan, "Fenerbahçe ile deplasmanda oynamak her takım için zor. Elimizden geleni yaptık. Maçı sonrası tepkiler oldu. Her takımın kötü dönemleri vardır. Umarım bunları en kısa zamanda aşarlar." ifadelerini kullandı.

Korcan, çalışmalara devam edeceklerini ve ligi en iyi yerde bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.