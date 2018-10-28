



ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "Kazandığımız için mutluyuz. Kazanma alışkanlığını elde etmek istiyoruz." dedi.



Eroğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, deneyimli futbolculardan oluşan bir takımla karşılaştıklarını söyledi.



Üç puan için Ankara'ya geldiklerini belirten Eroğlu, karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde tutmalarına rağmen üretken olmakta zorlandıklarını ifade etti.



İlk yarının sonlarında golü bularak devreye moralli girdiklerini anlatan Eroğlu, "İkinci yarı rakip üzerimize geldi. Çıkarken kaptırdığımız toplar, iyi organize olup çıkamamamız, rakibe avantaj sağladı. Baskılı göründüler ama pozisyon vermedik. İkinci yarı sadece savunma anlamında iyi mücadele ettik. Kazandığımız için mutluyuz. Kazanma alışkanlığını elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Eroğlu, Altınordu projesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

"Uzun yıllardan beri altyapımıza önem veriyoruz. Aynı zamanda zor bir ligde mücadele ediyoruz. Türk oyunculara güveniyoruz. Altyapıya yatırım yapmak meşakkatli bir iş, sabır gerektiriyor. Biz bu konuma kolay gelmedik. Türkiye'de sorsan, herkes şampiyonluğa oynuyor. 'Türk futboluna iki futbolcu kazandırmak istiyoruz.' diye yorum duymuyorum. Biz yarışırken yetiştirmeye çalışıyoruz. Yabancı futbolcu oynatmıyoruz. Kulüp olarak bunu devam ettiriyoruz ama ülkemizde maalesef gereksiz para harcanıyor. Avrupa'da 18-19 yaşındaki futbolcular genç olarak adlandırılıyor. Bizde ise futbolcu 21-22 yaşına geliyor, hala genç diyoruz. Sadece federasyonun değil, kulüplerin de taşın altına elini sokması gerekiyor. Türk gençlerimiz gerçekten yetenekli. Onlara gerçek eğitimi, olanakları sağlarsak ve güvenirsek, çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bizlerin yaptığı iş, bir Türkiye projesi. 8-10 takımın bu projede ilerlemesi, Türk futbolunun geleceğine büyük katkı sağlayacaktır."



Eroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.





- Akçay: "Yenilmememiz gereken bir maçtı"





Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, kazanmaları gereken bir maçtan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Altınordu'nun maçtan önce puan olarak gerilerinde yer aldığına işaret eden Akçay, "Şu an puanlar eşitlendi. Yenilmememiz gereken bir maçtı. Elimizden gelenin en iyisini yapmış olmamıza rağmen, iç sahadaki mağlubiyete engel olamadık. Penaltı ve Burhan'ın kaçırdığı pozisyon, maçın kırılma anları olarak değerlendirilebilir. Rakibi kutluyorum, galip geldiler. Eksiklerimizi görüp, değerlendirip, bunlar üzerinde çalışmak zorunda olduğumuz bir döneme giriyoruz." ifadelerini kullandı.



İlk devre puan hedeflerini açıklayan Akçay, "20 ile 28 puan arasında bir skalamız var. Bu skalanın içerisinde nerede yer alacağımıza bakacağız. Ocak ayından sonra da yolculuğumuz nereye doğru gidiyorsa, oraya doğru gideceğiz." şeklinde konuştu.



