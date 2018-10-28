ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'de İstanbulspor'u 1-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Rakiplerimizle olan puan farkını daha aza indirdik." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, son haftalardaki mağlubiyetlerin ardından bugün alınan 3 puanın önemli olduğunu kaydetti.

Mağlup oldukları haftalarda rakipleriyle olan puan farkının her geçen gün artmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Çapa, şöyle konuştu:

"Bugün galip gelerek rakiplerimizle olan puan farkını daha aza indirdik. İlk devre hedefimiz en az 13-14 puan almaktı. Bu puanları alarak ikinci devreye hazır olmak istiyoruz. Oyun olarak gayet iyiydik. Bundan sonraki süreçte ilk haftalarda olduğu gibi sahada mücadele eden ve coşkulu oynayan bir Eskişehirspor olmak zorunda. Rakibe pozisyon vermedik. Bugün farklı bir sistemde, farklı saha dizilişiyle oynadık ve gayet başarılı olduk. Oyuncularımı ve taraftarımızı tebrik ediyorum."

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise Eskişehirspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ve bir gol yedik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu hafta iyi çalışacağız." ifadelerini kullandı.



