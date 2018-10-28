Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın ihtiyaç duyduğu galibiyeti aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlam, bundan önceki 5 haftalık periyotta galip gelememelerinin takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu, Sivasspor karşısında alınan galibiyetin baskıyı kaldıracağını belirtti.

Kazandıkları 3 puanın kendilerini bir nebze olsun üst sıralara taşıdığını ifade eden Sağlam, "İçerisinde bulunduğumuz durumu hep beraber yaşıyoruz. Bazen öyle maçlar oynanır ki oyuna bakmazsın, neler yapıp neler yapmadığına bakmazsın, sadece sonuca odaklanırsın ve sonucu almak için oynarsın. Bugün aslında öyle bir maç oynadık ve sonucunda da kazandığımız için mutlu olduk. Özellikle 5 haftalık süreçte alınamayan galibiyetlerden dolayı takım üzerinde oluşan baskının ve öz güven eksikliğinin ortadan kalkması, sıralamada en azından birkaç basamak yukarıya çıkıp alt sıralardan uzaklaşmanın bize vereceği rahatlıklığı yaşıyoruz." diye konuştu.

Kulübün ekonomik anlamda zor bir dönemden geçtiğini ve bu süreçten çıkılması için kentin seferber olduğunu aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Bugün taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar bugün sorumluluk aldılar, takımlarını sahiplendiler ve inanılmaz derecede bizi desteklediler. Alınan 3 puan için onlar adına çok sevinçliyim. Başkanımız, yönetimimiz adına sevinçliyim. Onlar da ciddi mücadele veriyorlar. Bize birçok açıdan katkı sağlayacak bir maç kazandık. Bugün kazanmak zorundaydık. Üzerimizdeki baskıyı kaldırmak, yeniden lige girebilmek açısından önemliydi ve o galibiyeti aldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kulüp ekonomik anlamda ciddi bir süreç yaşıyor, o yüzden bu sıkıntıyı atlatmak ve oyuncuların daha rahat ortamda işlerini yapabilmelerini sağlamak için şehirde herkes seferber olmuş durumda. Bu iş için emek veren mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Sakat oyuncularımızın da yeniden aramıza dönmesiyle kadro genişliğini sağlamış olacağız. Böylelikle oyun kalitemizi artırarak önümüzdeki süreçte bize çok yakışan futbolu ortaya koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz."





- Tamer Tuna: "Sonuçla ilgili büyük sorunumuz var"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, kazanmak istedikleri bir maçta galip gelmek için istedikleri pozisyonları üretmelerine rağmen sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.



Takımının bu maçta çok üretken bir futbol oynadığını, çok sayıda gol pozisyonu bulmalarına rağmen atakları golle sonuçlandıramadıklarını dile getiren Tuna, şöyle konuştu:

"Kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda yaptığımız baskı, üretkenliğimiz, verimliliğimiz Kayserispor'a karşı nasıl oynanması gerekir bunları hepsini oyun anlamında gerçekleştirdik. İkinci yarının başında da bunu ortaya koyduk. Yön değiştirdiğimizde girilebilecek her türlü pozisyona girdik. Gole kadar 8 dakikalık sürede de oyun üstünlüğü bizdeydi. Golden sonra Kayserispor'un biraz daha direnci arttı ama üretkenliğimiz yine de her alanda devam etti. 20'nin üzerinde şut atıp, kenar ortası yapıp, ceza alanı içerisinde 7 tane şut attık ama skor üretemedik. Futbol adına yapılabilecekleri Sivasspor yapıyor ama sonuçla ilgili büyük sorunumuz var. Çünkü gol atamadığınızda sıralamada bu noktada kalıyorsunuz. Bugün de 2-0 kaybettik. Kayserispor kazandığı için de tebrik ediyorum. Çünkü çok büyük bir kenetlenme içerisindeydiler. Bu seyirciye de yansıyordu."



