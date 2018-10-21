Maçın ardından





HATAY (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Osmanlıspor'la 0-0 berabere kalan Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, maçın genelinde etkili taraf olmalarına karşın, kazanamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Murat Sönmez, ayakta alkışlayabilecekleri bir Hatayspor'un bugün sahada olduğunu kaydetti.

Oyunun genelinde üstün tarafın kendileri olduğunu belirten Sönmez, "Üç puana çok yakındık. İyi futbol oynadık. Oyuncularımızı da buradan ayakta alkışlıyoruz. Üç puanı istedik ama olmadı. Gelecek müsabakalarda bu güzel futbolu sahaya yansıttığımız takdirde, daha üst sıralarda güzel bir şekilde yerimizi alacağız." diye konuştu.

Sönmez, birçok pozisyona girmelerine rağmen sonuca gidemediklerinin altını çizerek, "Genelde etkili olan taraf bizdik. Üstün oynadığımız bir maçı kazanmak isterdik ama olmadı. Artık bundan sonraki müsabakalarda kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.





- Akçay: "Deplasmanda her puan güzeldir"





Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, evinde iyi oynayan bir rakiple karşılaştıklarını belirterek, bu nedenle müsabakaya başlarken tedirgin olduklarını aktardı.

Rakibin ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Akçay, "İkinci yarı biraz daha sahayı kontrol etmeye başladık. Özellikle son 10 dakikada skoru belki değiştirebilirdik ama müsabaka berabere bitti. Puan puandır. Deplasmanda alınan her puan bana göre çok güzeldir. Öyle bir ligde oynuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, her iki takımın oyuncularını da sahadaki mücadelelerinden dolayı kutladığını sözlerine ekledi.



