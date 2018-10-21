



RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın hakemi Volkan Bayarslan'ın takdir haklarını Atiker Konyaspor'dan yana kullandığını ifade etti.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bundan önceki iki haftada 4 puan aldıkları kadrodan dört önemli oyuncunun eksik olduğunu belirtti.

Özellikle ön bölge ve kanatlarda oyuncu alternatifinin fazla olmadığını vurgulayan Buruk, "Kanatlarda eksik olunca sorun yaşadık. Umar ve Samudio gibi oyuncular yoktu. Oyuna kötü başladık. İlk 15 dakika gol yemediğimiz için şanslıydık." diye konuştu.

Atiker Konyaspor'un hücum hattında çok iyi futbolcuları olduğunu belirten Buruk, "Maç içerisinde oyunu dengeledik ama rakip kaleye daha etkili gidebilirdik. Orhan Ovacıklı ile sağdan hücum etmeye çalıştık. İkinci yarı dengeli oynadık. Net pozisyonlar vardı. İki kez 2-0'ı yakalayabilirdik. 2. golü atıp maçı koparabilirdik ama yapamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin ikinci yarıdaki hamlelerine cevap veremediklerini anlatan Buruk, "Çok etkili hücuma çıkamadık. Jahovic ve Traore hamlesi ile rakibimiz 6 hücumcu ile oynadı. Biz de hamle yaptık ama olmadı." ifadesini kullandı.

VAR sistemi ile rakiplerine verilen penaltı için "çok net" diyemediğini belirten Buruk, "Bir de çok zaman geçti. Hakem 3 dakika sonra penaltı verdi. Biz bu arada defansif bir oyuncu Fink'i oyuna aldık. Volkan Bayarslan bütün takdir haklarını Konyaspor'dan yana kullandı. Özellikle Vedat'a çok dirsek atıldı. Takdir hakları yanlıştı. Penaltıyı seyredince anlamadım. Hakemler izleyince nasıl verdiler anlayamadık." şeklinde konuştu.

Maçtan sonraki olayları tasvip etmediğini kaydeden Buruk, şunları söyledi:

"Gereksiz bir kart oldu. Zaten çok eksiğimiz vardı. Abdullah Durak da cezalı duruma düştü. Bizler sorumlu insanlarız. Teknik adamlar, futbolcular saha içerisinde kalmalı. Yanlış tepkilerden uzak durmalı. Uğur Demirok'un taraftara yaptığı olayın izlenip tespit edileceğini ve gerekli cezanın verileceğini umuyorum."





- Çalımbay: "Son paslar iyi olmadı"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maça kazanma arzusu ile başladıklarını, son ana kadar üç puan için mücadele ettiklerini söyledi.

Kazanma adına futbolun doğrularını yaptıklarını vurgulayan Çalımbay, "Pozisyonlar yakaladık ama son paslar iyi olmadı. Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Son anlar olmasa çok güzel bir maç oldu. Hedefimiz içeride, dışarıda galibiyete oynamak. Kazanmak için oynadık ama bir puana razı olduk. Takımın oyunundan memnunum ama son paslar bizi memnun etmedi." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'a teknik kadro değişikliğinin hava getirdiğini anlatan Çalımbay, "Maç içerisinde çok iyi oyun ortaya konuldu. Son yaşananlar olmasa bu sezonun en iyi maçlarından biri diyebilirdik. İki ekip de iyi mücadele etti. Kendi adımıza sezon başından bu yana yapamadığımız son paslar var. Yine değerlendiremedik. Yine de deplasmanda alınan bir puan iyidir." ifadelerini kullandı.





- "Uğur Demirok'a da sarı kart gösterildi"





Rıza Çalımbay, maçın ardından futbolcular arasında saha içinde yaşanan olaya da değindi.

Uğur Demirok'un, taraftarların gösterdiği tepkiye karşılık vermemesi gerektiğini belirten Çalımbay, "Tepkiden sonra kendisi tepki verdi. Olmamalıydı. Uğur Demirok'a da pozisyon sonrası sarı kart gösterildi." şeklinde konuştu.