Maçın ardından





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, takımın başarısızlığında, kendisinin, oyuncuların ve yönetimin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cocu, aldıkları bir puandan kesinlikle memnun olmadıklarını belirtti.

Maçın ilk bölümünde çok iyi oynadıklarını dile getiren Cocu, "İlk 10-15 dakikalık bölümde inisiyatif alan taraftık, topla da iyi bir görüntü sergiledik. İlk yarının orta bölümünde ise çok fazla üretken olduğumuzu düşünmüyorum. Rakip de aynı şekilde fazla bir şey üretemedi." diye konuştu.

Devre arasında bazı küçük değişiklikler yaparak hücumda daha etkili olmaya çalıştıklarını aktaran Cocu, "İki forvetimizi daha fazla kullanabilmek, onlara topu daha fazla ulaştırabilmek için değişiklikler yaptık. Daha iyi pozisyonda onları topla buluşturmak istiyorduk. Bu anlamda ikinci yarıda çok iyi iş yaptığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam, Roberto Soldado'nun pozisyonlar bulduğunu ancak bunları golle sonuçlandıramadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Takımın, öz güvenini yukarı çekmek için ihtiyacı olan şey o golü atabilmekti. Maç sonunda çok aceleci bir hale büründük. Kazanmak istiyorduk ama alan genişledi ve sahanın boyu uzadı. O nedenle istediğimizi yapabilen görüntüden uzaklaştık. İyi bir takım ruhu gördüğümü söyleyebilirim, özellikle maçın belli bölümlerinde. Bu anlamda takım içerisinde çok büyük gelişmeler gördüm ama bu oyunda esas mesele gol. Gole ihtiyacımız vardı. Şu anda içerisinde bulunduğumuz durumdan çıkmanın tek yolu, maçlar kazanmak ve goller atmak. Gol atmak açısından da büyük zorluklar yaşadığımızı görebiliyoruz. Biz maç kazanmadıkça bu durum değişmeyecek. Bir puan aldık bu durumdan dolayı üzüntü yaşıyoruz. Son 3 maçta kalemizde gol görmedik, bu anlamda bir pozitif görüntü var ama bizim kalitemiz daha fazla gol atmamız gereken bir seviye. Bu açıdan zorlandığımızı görüyorum."







- "Çok zor bir durumdayız"





Cocu, Fenerbahçe'deki başarısızlığın sorumlusunun ve köklü bir değişiklik yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Bu işte herkes sorumludur, herkesin payı vardır. Fenerbahçe'den bahsediyorsak hep 'biz' diyoruz. O yüzden bu işte benim, oyuncuların, yönetimin sorumluluğu var. Herkes bu işte sorumluluk sahibi. Sezon başında bazen hedefler koyarsınız ama sezon içerisinde birçok etkenden dolayı bazı ayarlamalar yapmak durumunda kalırsınız. Şu anda biz kesinlikle şampiyonluk konuşacak durumda değiliz. Çok zor bir durumdayız. Ne kulüp, ne oyuncular ne de ben böyle bir durumda olmaya alışık değiliz. Kulübün hiç alışık olmadığı bir durumdayız. Öncelikle bu durumdan çıkabilmenin yollarını arıyoruz. Bu sorumluluk, herkese dağıtılması gereken bir sorumluluk. Maç analizlerimizi yapıyoruz. Son birkaç maçta bazı konularda değişiklik yaptığımızı sizler de görebilirsiniz."

Bazı konularda kendilerini geliştirdiklerini gördüğünü belirten Cocu, "Ceza sahasında daha fazla üretken olmak istiyoruz, daha fazla gol atmak istiyoruz. Bunun için bazı değişiklikler yapıyoruz. Özellikle son maçlarda disiplin ve pozisyon sadakati açısından daha iyi bir noktaya geldiğimizi görebiliyorum. Ancak maalesef bazı etkenlerden dolayı bazı değişiklikler yapmak durumunda kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Hollandalı teknik adam, Sivasspor'un Robinho gibi rakibi eksilten bir oyuncuya sahip olduğunu vurgulayarak, "Bazen 3-4 savunmacıyla onu savunmanız gerekebiliyor. Rakibi eksiltebilen bir oyuncu. Biz, bu tarz oyunculara sahip değiliz. Biz bir şey yapacaksak takım halinde başarmamız gerekiyor. Bu şekilde doğru yolda ilerleyebiliriz. Bizim üste üste birkaç maç kazanmaya ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

Cocu, galibiyeti hak ettiklerini düşündüğünü ifade ederek, "Alper Potuk'un verilmeyen bir penaltısı var. Eğer o verilse karşılaşma değişebilir, bambaşka tarafa gidebilir ama şu anda kesinlikle koyduğumuz hedefler doğrultusunda ilerleyemiyoruz." diye konuştu.





- "Bana mesaj gelmedi"



Bir basın mensubunun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un maçın ilk yarısının son bölümünde yerinden kalkarak sportif direktör Comolli ile tribünde görüştüğünü ve kendisine bir mesaj gelip gelmediğini sorması üzerine Cocu, şunları aktardı:

"Hayır, bana öyle bir mesaj gelmedi. Bazen insanların yüzünden okuyabilirsiniz, durumdan memnun mudur değil midir diye ama o anda neler konuştular, kesinlikle bilmiyorum. Maçın genel gidişatıyla ilgili olabilir, içinde bulunduğumuz durumla ilgili olabilir, bireysel olarak bir oyuncuyla ilgili bir şey söylemiş olabilir, birçok şey olabilir ama bana herhangi bir mesaj gelmedi. Alışılmışın dışında bir gelişme olmadı benim için. Ben antrenör olarak işimi yapmak durumundayım. O an sadece işimi yapmaya odaklanmıştım. Daha çok çalışmamız gerekiyor, galibiyetler alalım ki bu durumu değiştirelim."

