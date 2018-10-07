Maçın ardından





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maç için rahatlıkla kazanabilecekleri bir karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok güzel ve ilginç bir maç oynadıklarını aktardı.

Maçın başlarında Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının kendilerine büyük bir avantaj sağladığını anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:

"Aslında bunu da iyi kullandık. Çok fazla pozisyona girdik. Ancak maalesef değerlendiremedik. Sezon başından beri bazı problemlerimiz var. Fenerbahçe maçı hariç hemen hemen gol atmadığımız maç yok. Maalesef bunun yanında gol yemediğimiz maçımız da yok. Çok gereksiz goller yedik. İç sahada en son Fenerbahçe ile karşılaştık. O karşılaşmada da çok üstün bir oyun sergiledik. Ancak maalesef pozisyonları değerlendiremedik. Bugün de bir sürü net pozisyonlar yakaladık. Onları da değerlendiremedik."

Çalımbay, Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı oynamanın bazı dezavantajları olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş, çok iyi kontratak yapan ve bunu değerlendiren bir takım. Onun için 10 kişi olmaları bizim için avantaj olmuyor. Böyle dezavantajları da olabiliyor eğer yakaladığın pozisyonları değerlendiremezsen. Kaçırdığımız bir penaltı ve arkasından girdiğimiz pozisyonları değerlendirememek bize pahalıya mal oldu. Rahatlıkla galibiyetle ayrılacağımız bir maçtı. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık. Bir gol bulduk ve berabere bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Savunmadaki hatalardan kolay goller yediklerine dikkati çeken Çalımbay, "Maalesef geçen hafta Göztepe maçında yediğimiz goller, bugün yediğimiz goller, bunlara üzülüyoruz. Bunları da bir an önce halletmemiz lazım. Arada da inşallah bunları düzeltmek için çalışacağız. Takımımın oyunundan memnunum." diye konuştu.









- Şenol Güneş: "Puan kaybı bizim için iyi olmadı"





Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Atiker Konyaspor'u bugün gösterdiği mücadeleden dolayı tebrik etti.

Şartlar ne olursa olsun 1 puan almanın Atiker Konyaspor için de sevindirici olacağını ifade eden Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 10 kişi kaldığımız için 1 puana belki üzülmüş olabilirler. Biz de üzgünüz çünkü kazanabileceğimiz bir maçta 2 puan kaybettik. Kaldı ki sayısal eksiklik olsun olmasın bizim her maçı kazanmak için oynayışımızı yansıtmamız gerekiyor. İlk yarıda 10 kişi kaldıktan sonra ikinci yarıda daha karakter ortaya koyduk. Oyuncularımı da gösterdikleri karakterden dolayı tebrik ediyorum. Karşılaşmaya aslında iyi başlamıştık. Sert hamleler karşısında bizim Vida'nın sert bir girişi oldu. Daha sonra da o denge bozukluğuyla hücuma yavaş çıktık."

Atiker Konyaspor'un oyun sistemine hazırlıklı olduklarını anlatan Güneş, "Daha tedbirli oynadık. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk ama rakip de son dakikada golü attı. Bütün oyuncular geri geldi, orada bir yığılma oldu. Paylaşımda hatalar yaptık. Rakipte üzülmüştür sonuçtan ama biz daha fazla üzüldük. Beşiktaş olarak şampiyon olmak isteyen bir takım olarak puan kaybı bizim için iyi olmadı." yorumunu yaptı.



