ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'a 3-0 mağlup olan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Bugün aldığımız sonuç çok sürpriz değil." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önceki haftalardaki oyun kalitesinin çok gerisinde kaldıklarını kaydetti.

Eskişehirspor'u ayakta tutmak için bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Çapa, şöyle konuştu:

"Bugün aldığımız sonuç çok sürpriz değil. Elimizdeki malzeme bu. Bu seviyede kadroya 16 oyuncu yazabiliyorsunuz. Bu çok düşündürücü. Ligin ilk yarısının bir önce bitmesi için gün sayıyoruz. Önümüzü görmek istiyoruz. Transfer yasağı açılmazsa ikinci devreye başlamamak lazım. Eskişehirspor bizim evimiz. Bırakıp gidebilmek için çok nedenimiz vardı ancak her türlü fedakarlığı yaparak burada kaldık. Bu transfer yasağı kalkması gerekiyor. Yeterince söylememize rağmen sesimizi duyuramadık. Biz gemiyi terk eden kişi olmayacağız."





- Hatayspor'da üç puan sevinci





Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise Eskişehir'e gelirken zorlu bir karşılaşma olacağını bildiklerini anlattı.

Eskişehirspor'un taraftar desteğiyle iyi mücadele ettiğini dile getiren Palut, "Maç beklediğimiz gibi oldu. İlk yarıya iyi başladık ve ilk yarının sonunda attığımız golle soyunma odasına önde gittik. Eskişehirspor ikinci yarıda risk alınca attığımız iki golle maçı kazandık. Eskişehir'den üç puanla döndüğümüz için mutluyuz. Eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Milli maç arasında eksikliklerimizi gidermek istiyoruz." diye konuştu.