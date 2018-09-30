



ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında, sahasında Eskişehirspor'u 4-0 mağlup eden Adana Demirspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Ligde 3'te 3 yaptık ve bu son 3 maçta gol de yemedik. İnşallah bu iyi gidişi sezon sonuna kadar götürüp istediğimiz sonuca ulaşırız." dedi.

Kutlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takım oyuncularına da mücadelelerinden dolayı teşekkür etti.

Oyuncularının maça iyi odaklandığını ve galibiyetin geldiğini aktaran Kutlu, şöyle konuştu:

"İlk yarı iyi başladık, skor ve oyun üstünlüğünü ele aldık. ikinci yarı zaman zaman düşüş oldu, her geçen gün üzerine koyacağımızı söylüyorduk. Ligde 3'te 3 yaptık ve bu son 3 maçta gol de yemedik. İnşallah bu iyi gidişi sezon sonuna kadar götürüp istediğimiz sonuca ulaşırız. Osmanlıspor deplasmanından da istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Taraftarımıza da ayrı parantez açmak istiyorum, çok iyi destekleyerek bize güçlerini hissettirdiler. Hepsine teşekkür ediyorum."





- Çapa: "Beklediğimiz bir sonuç aldık"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, kendilerini en iyi şekilde ağırlayan Adana Demirspor taraftarına teşekkür etti.

Güçlü bir rakiple karşılaştıklarını dile getiren Çapa, şunları kaydetti:

"Bugün beklemediğimiz bir sonuç aldık. Rakibimizin gücünü biliyoruz, bir tarafta yaş ortalaması 20 olan, diğer tarafta 28 olan iki takım karşılaştı. İlk 10-15 dakikada maça biraz korkak başladık. Gereksiz top kayıpları yaptık. Gereğinden fazla geriye yaslandık. Rakibimiz de hatalarımızı değerlendirdi ve galip geldi. Rakibe çok fazla alan bıraktık. Fiziksel eksiklerimizi de kattığımız zaman bu tip takımlara karşı sıkıntı yaşayabiliyoruz."