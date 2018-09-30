Maçın ardından

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden Göztepe'nin teknik direktörü Bayram Bektaş, "Biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık ve başarılı olduk, goller de iyi zamanda geldi." dedi.

Bektaş, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, sahalarında alacakları her galibiyetin önemini bildiklerini belirterek, "Ağır bir zemin vardı. Biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalıştık ve başarılı olduk, goller de iyi zamanda geldi." ifadelerini kullandı.

Bayram Bektaş, kendi oyunlarını sergilemeyi başardıklarını aktararak, "Skoru çok daha farklı bir hale getirebilirdik. Bu zemine rağmen ikili mücadelelerde ayakta kaldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bir basın mensubunun Ege'de beklenen tropikal fırtınanın kendilerini etkileyip etkilemediğinin sorulması üzerine Bektaş, şunları kaydetti:

"Biz maçımızı oynayacak gibi hazırlandık her konuda. Rüzgar olmadı, yağmur bizi bozabilir ama rüzgar çok daha etkili oluyor. Doğal afet filan önemli değil. Elektrik gittiğinde ara verme durumu oldu hakem rakip takımın kalecisinin çağrısından dolayı takımı içeri göndermek istedi. Hava aydınlıkken oynanmasını istedik. İyi ki oynadık."

Bektaş, kasığında ağrısı olan ve ilk yarıda oyundan çıkan Halil Akbunar'ın durumunun yarın çekilecek MR'ın ardından belli olacağını sözlerine ekledi.





- Rıza Çalımbay: "İyi dersler çıkarmak gerekiyor"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, galibiyet için çıktıkları müsabakanın istediği şekilde gittiğini ancak bireysel hataların pahalıya mal olduğunu söyledi.

Yedikleri ilk iki golün bireysel hatalardan gerçekleştiğini kaydeden Çalımbay, şöyle konuştu:

"Yapılmaması gereken hatalardı. Sezon başından beri yaşadığımız sıkıntı bu. Ancak ne olursa olsun oyundan kopmadık maçın sonuna kadar. İkinci yarıya çok iyi başladık. Üçüncü golü yine bireysel hatadan yedik. Futbolun içinde bunlar var. Sahaya göre oynamamız gerekiyor, onu da yapamadık defansif anlamda. İki gol bulduk, deplasmanda iki gol bulup yenilmek üzüyor. Yapacak bir şey yok. Bundan iyi dersler çıkarmak gerekiyor. Bundan sonra bu hatalara son vereceğiz. Göztepe'yi de tebrik ediyorum. Beşiktaş maçını düşünmemiz lazım. Bu maç artık geçti."



