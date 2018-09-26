Maçın ardından





ANKARA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek 4. tura yükselen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, bu müsabakada takımda az şans bulan ve altyapıdan gelen oyunculara şans verdiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İsmail Kartal, kupadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatarak, "Bazı sakat oyuncularımız var, diğer oyuncuları da riske etmek istemedik. Maça iyi ve disiplinli başladık. Skor 2-0 olduktan sonra futbolcular biraz bireysel oynamaya başladı. Futbol böyle bir şey. Cezayı hemen keserler. Devre 2-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibimiz, bir Süper Lig takımına karşı iyi motive olmuş. Teknik ekibi ve futbolcularını tebrik ediyorum. Kazanıp turu geçtiğimiz için memnunum." diye konuştu.





- Şansal: "Bizim açımızdan tarihi bir maç oldu"





TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'un teknik direktörü Mehmet Şansal, tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıklarını hatırlatarak, "Bizim açımızdan tarihi bir maç oldu." dedi.

Şansal, 2,5 yıldır takımla beraber olduğunu ve geçen sezon şampiyonluk yaşayarak TFF 3. Lig'e çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"63 yıl sonra ilk kez profesyonel lig heyecanı yaşıyoruz. Tarihimizde ilk kez katıldığımız kupada ilk turu geçip, ikinci tura yükseldik. İkinci turda MKE Ankaragücü ile gurur duyarak oynadık. Biz hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapan bir proje takımıyız. Belediye başkanımız Ramazan Çalık önderliğinde çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Burada temsil edilmek de büyük önem arz ediyor. Gücümüz neyse onu ortaya koyduk. Dostane bir maç oldu."