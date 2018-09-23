



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından, özellikle iç sahadaki maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, "Aldığımız üç puan önemliydi. Altı haftada 10 puan almak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başlamalarına karşın gol yediklerini, ardından reaksiyon göstererek 2-1'lik skoru yakaladıklarını ifade eden Korkmaz, ilk yarı topun rakiplerinde olmasına karşın düşündükleri şekilde oynadıklarını belirtti.

Korkmaz, ikinci yarıda topu koruma konusunda sıkıntılar yaşayınca, takımının ister istemez geriye kaçtığını vurgulayarak, maçın sonlarına doğru da skoru korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Önemli olan üç puanı almayı başardıklarını anlatan Korkmaz, "Sezonun ikinci yarısı öncesi düşündüğümüz puanı yakalamamız lazım. Çünkü, ilk yarı ikinci yarıya göre daha zorlu bir fikstüre sahibiz. İkinci yarıdaki 9 maçımız içeride. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Çözmemiz gereken pozisyonlar var. Antrenmanlarda onların üzerinde duracağız. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Tuna: "Kadro zaaflarını bugün de gördük"





Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ilk haftadaki galibiyetin ardından, son 3 haftadaki periyotta benzer hadiselerle karşılaştıklarını söyledi.



Çalışıp üstesinden gelmeleri gereken durumların olduğuna dikkat çeken Tamer Tuna, "Üretken ve yaratıcı bir takım olduğumuzu biliyoruz. Bugün de çok net pozisyonlara girdik. Ama bazen oyun dışında oyuncuya takıldığımız oluyor. Geçen hafta beraberlik alarak sahamızda 2 puan kaybettik. Bu hafta aynı şekilde duran toplardan maçı kaybedebiliyoruz. Kazanmak zorundayız. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Kadro zaaflarını bugün de gördük. Önümüzdeki periyodu daha iyi değerlendirip, özellikle savunma anlamında yaşadığımız sorunları gidererek, maç kazanan bir takım olmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Karşılaşmada pozisyon üretebildiklerini ancak sonucu değiştiremediklerini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:

"VAR sistemi var. Çok doğru kararlar verildiğini biliyorum ama bazen işte bu maçta olduğu gibi, rakibin bize yaptığı faul ile bizim yaptığımız faul arasında çok fark göremedim açıkçası. Müdahaleleri değerlendiriyorlar ama bize yapılan penaltıda, böyle basit fauller oyun içerisinde olabiliyor. VAR'a hep olumlu baktım. Çünkü dürüst bir maç olmasını sağlıyor. Pozisyon anlamında en azından haksızlığın önüne geçilebildiğini görüyorduk. Bazen böyle basit kararlar olabiliyor. Bence bu sistem iyi gidiyor."