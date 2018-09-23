Maçın ardından





ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile sahasında 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fuat Çapa, "Galip gelmiş kadar mutluyuz. Çünkü oyuncularımın arzu ve istekle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi, bizi mutlu etti. Bu da gelecek haftalarda skora yansıyacaktır." dedi.

Gazişehir Gaziantep'in şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takım olduğunu ifade eden Çapa, "Biz kendi oyuncu karakterimizle ve kalitemizle devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız. İkinci yarıda transfer yasağını kaldırıp, önümüze bakacağız. Sahada doğru durarak, pozisyon alarak ve doğru işler yaparak oynamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha iyi olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rakibe çok pozisyon vermedik. Biz de çok pozisyona girmedik." diye konuştu.

Taraftarlarına verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Çapa, "Eskişehirspor, Türkiye'ye örnektir. Taraftarıyla, şehriyle ve takımıyla Türk futbolunda her zaman olmak zorundadır. Bunun için de herkesin elini cebine sokması gerekiyor. Eskişehirspor'un yaşamasını istiyorsak bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.





- Koşukavak: "İki puan kaybettik"





Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Eskişehirspor'a karşı zorlu bir müsabaka oynayacaklarını bildiklerini dile getirdi.

Eskişehirspor'un çok ciddi bir motivasyonu olduğunu anlatan Koşukavak, şunları söyledi:

"Seyircinin itmesiyle oyunu bozuyorlar. Çok koşup, çok rahatsız edici oluyorlar. Eskişehirspor bir puana oynadığı için kolay maç olmuyor. Rakip için bir puan çok kıymetli. İçeride de maç kaybetmiyorlar. İki puan kaybettik. Buraya kim gelirse gelsin, golü bulamazsa bunu yaşar. Eskişehirspor'un genç oyuncularını tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Böyle takımlara karşı pozisyon bulmak çok zor. Rakibin tek amacı, seni kaleye yaklaştırmamak. Rakip o kadar diri ve motivasyonlu savunma yaptı ki golü bulamadık."



