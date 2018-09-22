Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'a 2-0 yenilen Kayserispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, geçen haftaki Göztepe mağlubiyetinin olumsuz izlerini silmek için bu maça çıktıklarını ama bunda başarılı olamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ertuğrul Sağlam, hafta boyunca oyuncularına antrenmanda önde baskı yapmaları yönünde taktik çalışmalar yaptırdığını ama bu taktiği oyuncuların sahada uygulayamadığını belirtti.

Atiker Konyaspor karşısında çok top kaybı yaptıklarını aktaran Sağlam, "Çok bireysel hata yaptık ve topu rakibe verdik. Pozisyon da verdik. Sonrasında da golü yedik. Devamında da yine organize olamadık. Takımımızda çok kaliteli, yetenekli oyuncular var ama neredeyse hepsi birçok basit hatayı ardı ardına yapınca oyuna hakim olamadık." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda 2-0 geri düştükten sonra maça ortak olmaya çalıştıklarını belirten Sağlam, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda oyuncu değişiklikleriyle biraz daha ofansif anlamda üretkenlik ortaya koymak istedik. Biraz kıpırdandık yine de skoru değiştirecek etkinlik gösteremedik. Sonuçta bizi çok üzen bir mağlubiyet oldu. Bu süreçte yaşanan olumsuzluk takımın üzerine sirayet etmeden bir an evvel ayağa kalkmak lazım. Bunu yapacak oyuncularımızda kalite, yetenek ve yürek var. Bizde de tecrübe var. Bizim dar bir kadromuz var zaten. Bu dar kadro içerisinde de oyuncu kaybetmek istemiyoruz. Burada 19-20 kişilik kadroyla ligi götürmek durumundayız. Sabırlı ve hoşgörülü olmak lazım. Oyuncularım kendilerine yakışan bir reaksiyon gösterecektir. Bizim takım bu değil biz daha iyi bir takımız. Bunu da önümüzdeki haftadan itibaren göstereceklerdir."





- Rıza Çalımbay: "Hak ederek kazandık"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçen hafta Fenerbahçe maçında da takımının iyi oynadığını fakat girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi.

O maçı telafi edebilmek için Kayserispor müsabakasına ciddi bir şekilde hazırlandıklarını dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Geçen hafta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu maç bizim için çok önemliydi. Bu karşılaşmaya çok motive olduk. Kayserispor, çok iyi bireysel oyunculardan kurulu bir takım. Çok tehlikeli takım. Biz bir haftadan beri bu doğrultuda hazırlandık. Arkadaşlarım antrenmanda ne çalıştıysak, maçtan önce ne konuştuysak hepsini dört dörtlük bir şekilde yaptı. Maçın başından sonuna kadar da mükemmel mücadele ettiler. Hiç oyundan kopmadık. Bir deplasman takımı deplasmanda nasıl oynuyorsa aynı şekilde oynadık. Hemen hemen her şeyi yaptık ve hak ederek kazandık."