Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, hücumda üretken olamadıkları için mağlup olduklarını belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, maçtan önce düşündüklerini ilk yarı kısmen uyguladıklarını aktararak, "Üçüncü bölgede üretken olamadık. İkinci yarı yediğimiz basit golle beraber oyunun üstünlüğü rakibe geçti. Rakibimizin kadro kalitesi oldukça iyi. Onlara bu şansı verince değerlendirdiler. Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Mağlup olduğumuz için üzgünüm." ifadelerini kullandı.





- Erkan Sözeri: "Net bir galibiyet aldık"





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve bu şekilde kazanma alışkanlıklarının sürmesi gerektiğini söyledi.

Ümraniyespor'un sahasında etkili oynayan bir ekip olduğunu belirten Sözeri, "Zorlu bir maç bekliyorduk. Öyle oldu. İlk yarı rüzgara karşı oynadık. Oyunu yönetemedik. Etkili olamadık. İkinci yarı rüzgarı arkamıza aldık. Selçuk Şahin ile Sessegnon'u yan yana oynattık. Daha iyi oynadık. Net bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Hedefimiz Süper Lig." diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'de 6'da 6 yaparak devam ettiklerini hatırlatan Sözeri, "Kayıpsız gidiyoruz. Dolu dolu 28 lig maçımız var. Rehavete kapılmadan kazanma alışkanlığımızı sürdürerek devam etme amacındayız. Oyuncularımı sıcak havadaki oyunlarından dolayı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.