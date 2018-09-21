



ANKARA (AA) - Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2-0 kaybettikleri Denizlispor maçına ilişkin olarak, sahalarındaki başarısızlığı ortadan kaldıracak bir şansı kullanamadıklarını söyledi.

Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, "Kendi evimizdeki başarısızlığımızı ortadan kaldırmak için elimize bir şans geldi ama başarılı olamadık." dedi.

Maçı iki aşamalı olarak değerlendiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

"İlk yarısı ve ikinci yarısı farklı bir maç oldu. Pozisyonlar bulduğumuz bir maç oldu. Kontrataktan yediğimiz ikinci gol direncimizi kırdı. 8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz. Alabildiğimiz kadar puan alacağız. Bazı oyuncuların sakatlıkları var ama bunlar mazeret değil. 6 maçta 6 puanla devam ediyoruz. 8 hafta içinde 10 ile 12 puan arasında hedefimiz var. Bunu başarırsak kendimizi iyi hissedeceğiz. Milli takım arasından sonraki dönemde hedef bizim için neresi olacak onu göreceğiz."





- Özköylü: "Hızlı hücumlarla etkili pozisyonlar bulduk"





Denizlispor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Osmanlıspor karşısında çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından konuşan Özköylü, "Rakibin daha fazla üzerimize geleceğini biliyorduk. Rakip oyuncuları iyi analiz ettik. Onların üretmesine engel olduk. Kazandığımız toplarla hızlı hücumlarla etkili pozisyonlar bulduk ve goller attık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.