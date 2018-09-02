Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ilk yarısında kaçırdıkları penaltının takımı demoralize ettiğini söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, maça kontrollü başladıklarını belirterek, "Kasımpaşa'yı iyi analiz etmiştik. İlk yarıda penaltı da kazandık. Ancak penaltıyı kaçırınca demoralize olduk." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ilk golün ardından ikinci yarıda yaptıkları hamlelerle kontrolü ele aldıklarını aktaran İsmail Kartal, "Birkaç net pozisyon kaçırdık. Rakibin ön tarafta etkili oyuncuları vardı. İkinci golü yedikten sonra maçı da bırakmadık ama son dakikada attığımız gol yeterli olmadı. Eksiklerimiz var. Takım savunmamızda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Milli maç arasında eksiklerimizi gidermeye çalışacağız." diye konuştu.