



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kayserispor'un milli futbolcusu Deniz Türüç, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Deniz Türüç, Fenerbahçe taraftarının önünde oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Galip geldiğimiz için çok mutluyuz. İyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kayserispor taraftarına ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Taraftarın da baskısıyla Fenerbahçe'ye karşı bazı anlarda zorlandık. Ama 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, maçın ardından Chery ve Bilal Başacıkoğlu ile sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla galibiyeti kutlamalarına Fenerbahçeli futbolcular Volkan Demirel ve Alper Potuk'un tepki göstermesine ilişkin ise, "Volkan abi tecrübeli bir oyuncu. Bize içeri girmemizi söyledi. Biz de içeri girdik." diye konuştu.