ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 2-0 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, "Eskişehirspor'un yok olması Türk futbolunda çok büyük bir eksikliktir." dedi.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un içinde bulunduğu zorlu süreci değerlendirdi.

Siyah-kırmızılı kulübün lisansları çıkartamamasıyla dün akşam büyük bir darbe aldığını vurgulayan Çapa, şöyle konuştu:

"Kardemir Karabük ve Elazığspor da bizim gibi... Emin olun ki gelecek yıllarda başka kulüplerde de bu olacak. Şimdi oralarda oynayan arkadaşlar, hangi arkadaşlarını arayıp yardımcı olmalarını isteyecekler. Eskişehirspor'un yok olması Türk futbolunda çok büyük bir eksikliktir. Eskişehirspor, bu taraftar grubunun, bu şehirdeki insanların tutkusu, sevdası aşkıdır. Bugün statta olanlar hep bizimleydi. Eskişehir gibi bir şehrin 2-2,5 milyon lira gibi bir para için transferi açamadı. Bu bizim ayıbımız. Genç futbolcu arkadaşlarımız her hafta mücadele ediyor. Artık onlar olgunlaştı. Onlar bu formanı değerini ve ağırlığını bilerek sahaya çıkıyorlar. Omuzlarını bu ağırlığın altına koydular. Bundan sonra da böyle olacak."





- Yılmaz: "Eksiklerimiz var"





Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz da bugün mağdur iki takımın mücadele ettiğini kaydetti.

İki takımın genç oyuncularının karşı karşıya geldiğini belirten Yılmaz, "Eskişehirspor taraftarını tebrik ediyorum. Maçı onlar kazandı. Mücadele ettik ancak istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Eksiklerimiz var. Çıkıp oynadık ve kaybettik." diye konuştu.

Yılmaz, yabancı oyuncu kuralı nedeniyle genç futbolcularının yeterli süre alamadığını savunarak, söz konusu durumun Türk futbolunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.



