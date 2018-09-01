Maçın ardından

MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 1-0 yenildikleri Atiker Konyaspor maçına ilişkin, "Her takım mağlup olabilir ama en azından biraz savaşarak bunu yapmış olsaydık bizim için daha iyi olacaktı." dedi.

Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, kötü oynayarak mağlubiyet aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her takım mağlup olabilir ama en azından biraz savaşarak bunu yapmış olsaydık bizim için daha iyi olacaktı. Futbolcularımdan kenarlardan atak yapmalarını istedim ama nedense hep merkezden oynamaya çalıştık, kalabalığa hep topu sürdük. Hatalarımızı iyi analiz edeceğiz. Bugün kötü bir futbol oynadık. Bazen böyle yenildiğinde sonraki maça daha iyi ayaklanıyorsun, daha iyi uyanıyorsun. Hatalarımızı analiz edeceğiz. Önümüzdeki Beşiktaş maçına yeterince zamanımız var, toparlayacağız ve ona göre yolumuza devam edeceğiz."





- Rıza Çalımbay: "Aldığımız 3 puan çok önemli"





Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmanın bekledikleri gibi geçtiğini söyledi.

Zor bir maç olacağını bildiklerini ve ona göre hareket ettiklerini dile getiren Çalımbay, şöyle konuştu:

"Golü bulduktan sonra gerekli savunmayı da yaptık. Gerçekten mükemmel bir savunma yaptık. Tek üzüldüğüm şey kaptığımız topları ön tarafta çok kolay harcadık. Eğer oralarda biraz daha dikkatli olabilseydik belki daha farklı bir şekilde buradan ayrılabilirdik. Ama her açından bakıldığında bizim için çok iyi bir galibiyetti. Araya kayıpsız girmek istiyorduk o yüzden aldığımız 3 puan çok önemli. Bundan sonra bizi bekleyen bir Fenerbahçe maçı var. Arkasından Kayserispor ve Göztepe deplasmanlarımız var. O zamana kadar da daha iyi olmamız gerekiyor. Çünkü lig çok zor. Maç kazanmak çok zor. Mücadele etmeden, acı çekmeden kazanmanız da mümkün değil. Onun için bu araya iyi değerlendirip daha iyi yerlere geleceğiz."