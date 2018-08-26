Maçın ardından





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, iyi oynamalarına rağmen kaybettikleri için üzgün olduklarını ve bu durumdan ders çıkaracaklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tamer Tuna, başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar takımının üstün oynadığını belirterek, "Skor, açıklanamaz bir durum. Bugün kazanarak çıkarmak istediğimiz dersler olabilirdi. Maalesef bu dersleri kaybederek çıkarıyoruz." dedi.

Karşılaşmada takımının 9'u isabetli 31 şut, 40 orta bulduğunu ifade eden Tuna, şöyle konuştu:

"Bunlara rağmen sonucun 3-0 olması, bizim adımıza üzücü. Maalesef topun ağlara gidişiyle ilgili sorun yaşadık. Bununla alakalı sadece kendimizi eleştirebilirim. Bugün futbol adına her şeyi yapmamıza rağmen, gol atamadık. Bu eleştirilebilir. Oyun anlamında iyi şeyler yaptık. Kasımpaşa bildiğimiz bir takım. Ezberlenen bir oyun modeli var. Biz futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık ve iyi de oynadık. 3-0 kazanabileceğimiz bir maçı 3-0 mağlup bitirmek, bazen kendimizi görmemiz adına ders olabiliyor. Bundan sonraki maçları kazanacağımıza inanıyorum. Çünkü oyunumuz gerçekten çok iyi."

Transfer çalışmalarının devam ettiğini de belirten Tuna, düşündükleri transferleri gerçekleştirmeyi arzuladıklarını sözlerine ekledi.





- Özdeş: "İki takımın da kazanma isteği vardı"





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, önemli bir deplasmanda 3-0 kazandıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Elde edilen sonuçtan dolayı oyuncularını tebrik eden Özdeş, "Oyuna başlarken her iki takımın kazanma isteği ve arzusu vardı. Bu durum, 10. dakikadan 35. dakikaya kadar orta sahanın çok çabuk geçilmesine ve karşılıklı kontrataklara neden oldu." dedi.

Hem Demir Grup Sivasspor'un hem de kendilerinin önemli gol ayakları bulunduğunu aktaran Özdeş, "Sonlandıramadığmıız her atak, çok kolay şekilde kalemizde pozisyon olmaya başladı. Oyunun ilk 10 dakikasında rakibimiz, çok önemli iki gol fırsatından yararlanamadı. Belki en etkili olduğumuz anlar oluşmaya başlamıştı ve bunlardan birini savunmanın arkasına attığımız pasla gole çevirdik. Biraz daha dikkatli olabilsek, bu boşluklardan faydalanabilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda dengeli oynamanın önemini futbolcularıyla paylaştığını aktaran Özdeş, sözlerini şöyle tamamladı:

"İkinci yarı bloklar arasını daha mesafeli, istediğimiz gibi tuttuk. İkinci yarıda rakibin gol atabilmek için olağanüstü bir gayreti vardı. Bizi birinci bölgeye oynamaya zorladılar. Çok orta geldi ama savunma fazla pozisyon vermedi. Bu kez dönen topları kullanarak etkili oyunumuza döndük. İkinci golü bulduktan sonra oyun kopar gibi oldu. Burada topa sahip olmak çok önemliydi. Rakibimiz de bugün çok istekli ve iştahlıydı. Maç 3-0 bitti ama her iki takımın da kazanabileceği bir müsabaka oldu."



