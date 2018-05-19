Maçın ardından





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun 34. ve son haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, maç boyunca oyunu hiç çirkinleştirmediklerini belirterek, "İyi bir oyun oldu, futbol oynamayı düşündük. Seyir zevki veren bir maçtı. Skor anlamında basit hatalar yaptık. Büyük takımla oynarken bu kadar pozisyon bulmak kolay değil, bu pozisyonları değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.

Maçın ilk 25 dakikasında 3-4 net pozisyon bulduklarını ve bunları skora yansıtamadıklarını dile getiren Yalçın, şöyle devam etti:

"Oynanan oyundan ve oyuncu performanslarından memnunum. Yönetime ve taraftarlara teşekkür ediyorum. Verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ciddi bir sorumluluk aldık. Bugün itibarıyla kontrat süremizi bitirdik. Herhangi bir transfer görüşmesi yapmadık, önümüzdeki hafta yapabiliriz. Önümüzdeki hafta bize teklif getirmeleri gerekiyor, sezon bitiyor ama teklif gelmedi. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Atiker Konyaspor'u zor bir pozisyonda aldık. Ciddi bir sorumluluğu başarıyla tamamladık. Konya büyük bir şehir, düşürseydik bizim elimizde olmasa da çok üzülürdük."

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçları şampiyon olacaklarının net görüntüsüydü. Bunlardan birini kazanamasalar, olamazlardı. Başlarında tecrübeli bir teknik adam var. Şampiyon olmaları sürpriz değil. Bu tür durumlarda büyük takım bu kadar galibiyet alıyorsa, şampiyonluğu hak etmiş demektir."