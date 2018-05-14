Maçın ardından





KAYSERİ (AA) - Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldukları maçta, takım olarak motivasyonlarını kaybettiklerini söyledi.

Sumudica, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasına ilk 11'de yer alan 5 futbolcularından yoksun çıktıklarını belirtti.



Evlerinde oynadıkları son maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduğunu ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:

"Bir mağlubiyet daha aldık. Motivasyonumuzu kaybetmiştik. Rakip takım Süper Lig'de kalma hedefi bulunduğu için daha fazla motive olmuştu. Beş oyuncumuzun eksikliğinden dolayı ilk 11'de orta sahada fazla seçeneğimiz yoktu. Kolay değil, 3 puanı kaybettik. Evimizdeki son maçı mağlubiyetle kapatmak istemezdik ama futbolda bunlar olağan şeyler."







- Buruk: "İkinci yarı oyunumuzu oturttuk"





Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ilk olarak maçtan önce her iki takım oyuncularını da tribüne çağırarak alkışlayan Kayserispor taraftarına teşekkür etti.

İki takımın da ilk yarıda fazla pozisyona giremediğini belirten Buruk, "İkinci yarı oyunumuzu oturttuk. İlk golü attıktan sonra da sonucu bulduk. Golsüz giden maç bizim için çok riskliydi, rakibimizin kaybedecek bir şeyi yoktu ama gol yediğimiz takdirde kaybedecek çok şeyimiz vardı. Ondan dolayı daha dengeli ve garanti oynadık." ifadelerini kullandı.

Özelikle ikinci golü bulduktan sonra rahatladıklarını aktaran Buruk, şöyle konuştu:

"1-0'dan sonra ikinci golü de bulunca yarı yarıya maçı kazanmış olduk. Kayserispor çok iyi oyunculardan kurulu, bu sene ligin flaş takımlarından biri. Bir haftada çok zor 3 maç oynadık. Sırasıyla Galatasaray, Fenerbahçe bugün de Kayserispor ile karşılaştık. Bu 3 maç bizim için yüksek tempoda geçti. Ligde 6-7 hafta önce 33 puanı bulmuştuk ve 'Lig bitti' derken kendimizi çok farklı bir yerde bulduk. Bu maça iyi hazırlandık ve hak ederek kazandık. Kupayı aldığımız için de mutluyuz bunu daha önce Kayserispor da gerçekleştirdi. Akhisarspor'un Kayserispor'un kupa kazanması Türk futbolu için önemli. Diğer takımlara da örnek olduk."



