Maçın ardından

KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Kalan 4 haftada da aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Amacımız, bu 4 maçtan gerekli puanları alarak Atiker Konyaspor'u ligde tutmaktır." dedi.

Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın bekledikleri gibi zor geçtiğini, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Rakipleri Kasımpaşa'nın ligin en tehlikeli takımlarından biri olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Biz de her hafta kritik ve önem derecesi yüksek maçlar oynuyoruz. Bugün her maçta olduğu gibi tek düşüncemiz kazanmaktı. Oyuna iyi başladık. Golü bulduk. Sonrasında iki takım adına da yakalanan fırsatlar vardı. Biz takım olarak 30 ile 45. dakikalar arasında biraz oyun dengemizi kaybettik. Ancak soyunma odasına önde girmesini bildik. Soyunma odasında ikinci yarıda neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. İkinci devre de ilk yarının benzeri bir görüntüde geçti. İki takım da net fırsatlar buldu ancak değerlendiremedi. Son dakikalarda bulduğumuz ikinci gol ile rahatladık."

Yalçın, taraftarların tribünleri doldurarak kendilerine inanılmaz şekilde destek verdiklerini belirterek, "Onların desteği, düşme yaşadığımız anlarda takımımızı ayakta tuttu. Kalan son iç saha maçımızda da aynı desteği görmek istiyoruz." diye konuştu.

Aldıkları galibiyetin önemine vurgu yapan Sergen Yalçın, "Ortaya koydukları mücadele ile bu galibiyeti sonuna kadar hak eden oyuncularımı kutluyorum. Her hafta zorlu maçlar oynuyoruz. Bunun altından kalkmak hiç kolay değil. Biz bile saha kenarında bunun yüksek stresini yaşarken, onların saha içerisindeki mücadeleleri takdir edilecek bir durum. Kalan 4 haftada da aynı şekilde oynamaya devam edeceğiz. Amacımız, bu 4 maçtan gerekli puanları alarak Atiker Konyaspor'u ligde tutmaktır. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz"





Bir gazetecinin "Bundan sonraki 2 maç Bursaspor ve Kardemir Karabükspor deplasmanında olacak. Bakıldığında bu maçlarda öngörünüz öncelikle kaybetmeyelim şeklinde mi olacak?" sorusuna Yalçın, "Biz hiçbir maça önce beraberlik için çıkalım düşüncesinde değiliz. Kaldı ki bunun garantisi yok. Bizim her maç için düşüncemiz kazanmak üzerine. Bu nedenle kimlerin 'Atiker Konyaspor deplasmanda 1 puan için oynuyor' düşüncesi varsa bunun yanlış olduğunu bilsinler. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Tabii ki de kazanamadığınız zaman alınan her puan da değerli. Kaldı 4 maçımız. Bu maçları da taraftarlarımızın ve camiamızın desteğiyle iyi sonuçlarla kapatıp Atiker Konyaspor'u ligde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.





- Özdeş: "Kim hak edecekse o şampiyon olsun"





Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, her iki takım için de önemli bir maçı geride bıraktıklarını, kazanan tarafın Atiker Konyaspor olduğunu söyledi.

Konya'ya gelmeden önce yaptıkları son 3 maçı da kazandıklarını hatırlatan Özdeş, şunları kaydetti:

"Bugün burada kazanarak 3 puan alıp Trabzonspor'a yaklaşmak hedefindeydik. Maça başlarken Konyaspor daha coşkuluydu. Golü bulan taraf Konyaspor oldu. Golden sonra daha fazla oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına doğru çok net gol pozisyonu bulduk. Değerlendirebilseydik içeriye 1-1 girebilirdik. İkinci yarıda Konyaspor'un kendi yarı alanında savunma yapacağını düşündük. Daha doğru yerleştik ve daha doğru oyun oynadık. Gol atabilmek için çok çaba sarf ettik. 75'inci dakikadan sonra orta sahadan bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldık. Dönen her topla da Konyaspor takımı kontra şansları yakaladı. Daha sonra da ikinci golü buldular. Konyaspor'u tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biz de son ana kadar maçı çevirmek için çok çaba harcadık."

Özdeş, maçı yöneten hakem Bülent Yıldırım'ı da sert bir dille eleştirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün sahada en kötü, en formsuz olan hakemdi. Çünkü her iki takım için de verdiği kararlar çok net kararlar değildi. Evet, idare etmek böyle bir şey olsa gerek. Kalan maçlar hem alt hem de üst sıralar için çok önemli. Lütfen renkler bir kenara bırakılsın. Hakça bir mücadele vermek lazım. Kim hak edecekse o ligden düşsün. Kim hak edecekse o şampiyon olsun. Kim hak edecekse de UEFA Avrupa Ligi sınırında o olsun. Kalan maçlar için bunu diliyorum."