



RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında sahasında Eskişehirspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdüren Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, ilk 10 dakikada 2-0 öne geçmelerinin takımı rahatlattığını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun başında şok presler uyguladıklarını belirtti.

Maçan önce, rakibin defanstan çıkarken top kayıplarının olduğunu incelediklerine değinen Üzülmez, "Hafta içi bunu anlattık. Oyuncularımız ile doğru baskılarla bunu yapmayı başardık. İlk 10 dakikada 2-0 öne geçmemiz bizi rahatlattı ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Takımın ivme kazanan bir görüntü verdiğinin altını çizen İbrahim Üzülmez, "Haftalar ilerledi ve makas daraldı. Oyuncularımız da olayın bilincinde ve sorumluluklarını yerine getiriyor. İlerleyen haftalarda da aynı mücadele ve coşku ile saha içerisinde olup ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Amacımız hak ettiğimiz yere yükselmek." değerlendirmesinde bulundu.





- Vural: "Amacımız bu takımı ligde tutmak"





Eskişehirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural ise maçta henüz ilk dakika dolmadan gol yemelerinin kendilerinde şok etkisi yaptığını söyledi.

Bu golün şokunu atlatamadan 9. dakikada ikinci golü yediklerini hatırlatan Vural, "Pozisyon ofsayt gibi düşünüyorduk ama temiz olduğunu söylediler. Üçüncü golü ise penaltıdan yedik. Biraz kolay bir penaltı oldu. İlk yarı bizim de iki tane pozisyonumuz var. İkinci yarı ise taçtan yediğimiz gol var." ifadelerini kullandı.

Sarı kart ceza sınırında 6 oyuncuları olduğuna değinen Vural, "Maçı kaybedebiliriz ama oyuncu kaybedersek çok kısıtlı bir kadromuz var. Takımın hırpalanmasını istemedik. Kolay değil, maçı çevirip dikkatli oynayacaksınız. Altı oyuncumuz maçı kartsız bitirerek Samsunspor karşılaşmasında oynama imkanı oldu. Bizim için tek pozitif şey bu." şeklinde konuştu.

Takımının başında ilk maçına çıkan deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor gibi büyük bir çınarın devrilmesini kimse istemiyor. Ligde kalacak sonuçları alacağımıza inanıyorum. Amacımız bu takımı ligde tutmak. Kayıtsız şartsız buradayız. Böyle bir taraftar kitlesine alt sıralar yakışmıyor. Büyük camia ve sezon sonu geldiğinde gelecek sezon üst lige çıkması için inşallah hedefleri olur. Kazasız belasız bu sezonu atlatmak için çalışacağız."